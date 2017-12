Expoziţie de veliere în portul turistic Mangalia

Tehnologie înaltă îmbinată cu artă, pentru a le oferi iubitorilor de vele yacht-uri desăvîrşite, inovaţie şi perfecţionare continuă, toate acestea descriu Bavaria Yachtbau Gmbdh, din Germania, cel mai mare producător european de ambarcaţiuni cu vele şi motor, care este prezent din 2008 şi în România. Pasionaţii de navigaţie vor putea admira cîteva dintre modelele produse de compania germană în cadrul expoziţiei „Galele Bavaria Blue Marine”, organizată în perioada 4-17 august în portul turistic Mangalia. „Este prima expoziţie din România care prezintă numai yacht-uri cu vele. Am adus 11 modele pentru a putea fi admirate de către pasionaţii de ambarcaţiuni, cel mai ieftin fiind de 70.000 de euro, fără taxe şi cel mai scump ajungînd pînă la suma de 250.000 de euro, fără taxe”, a declarat directorul general al Blue Marine Yachts - singurul importator din România al mărcii Bavaria şi organizatorul evenimentului - Robert Ambrozie. El a mai precizat că pasiunea pentru veliere şi dorinţa de a organiza o expoziţie numai cu asemenea ambarcaţiuni s-au născut în urma vizionării serialului românesc „Toate pînzele sus”. Prin urmare, era şi firesc ca la festivitatea de deschidere a evenimentului, pe lîngă reprezentanţii autorităţilor publice locale, să se numere şi celebrul actor constănţean, Jean Constantin. „Cînd am făcut filmul, vasul Speranţa a fost construit special pentru noi. Avea motor şi era funcţional, dar era mult mai uşor de manevrat, pentru că, în definitiv, noi eram actori, nu marinari. Am vrut, la un moment dat, să cerem brevete de marinari, pentru că timp de un an şi nouă luni, cît au durat filmările, am stat mai mult pe mare, dar Ministerul Transporturilor nu ne-a aprobat cererea”, a povestit actorul Jean Constantin. Expoziţiei i-au fost dedicate două săptămîni tocmai pentru a permite tuturor celor interesaţi de yachting, indiferent în ce zonă a ţării locuiesc, să-şi poată programa o vizită la Mangalia. Organizatorul, Blue Marine Yachts, a pregătit mai multe surprize pentru vizitatori, printre care şi test-drive-uri pentru cei care îşi doresc să devină proprietarii unei asemenea ambarcaţiuni. „Este o zi importantă pentru noi. Acest eveniment este recunoaşterea portului turistic Mangalia, a condiţiilor pe care le oferim şi a amenajărilor pe care le-am făcut. Asemenea evenimente înseamnă viaţă pentru oraş şi renaşterea turismului în sudul litoralului”, a declarat primarul municipiului Mangalia, Claudiu Tusac.