Extinderea Uniunii Europene nu ţine seama de religie

Sprijinul popular pentru extinderea Uniunii Europene a scăzut în Marea Britanie şi Spania în ultimele şase luni, dar religia nu se află la baza acestui curent de opinie. Sprijinul acordat procesului de extindere în rîndul cetăţenilor britanici a scăzut la 36%, potrivit unui sondaj de opinie publicat luni de "The Financial Times", cu opt procente mai puţin decît în urmă cu jumătate de an, în pofida faptului că premierul Tony Blair este unul dintre susţinătorii acestui demers. În Spania, un alt stat comunitar care susţine procesul de extindere, sprijinul în rîndul opiniei publice a scăzut la 51%, cu patru procente mai puţin de la ultimul sondaj realizat pe această temă.

Rezultatele Eurobarometrului, publicate luni, par să fie o materializare la nivelul opiniei publice a decizie adoptate de liderii comunitari la Bruxelles privind aplicarea unor criterii mult mai stricte în cazul Turciei şi statelor balcanice. Religia, folosită de unii drept argument împotriva aderării Turciei, are însă un rol neînsemnat în formarea curentului de opinie privind extinderea, în rîndul cetăţenilor europeni.

Un alt sondaj relevă că majoritatea europenilor chestionaţi în cinci state comunitare, Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania şi Germania, cred că religia nu ar trebui să reprezinte o barieră în calea extinderii Uniunii Europene. 35% dintre francezi şi germani sînt de acord, totuşi, cu ideea că Uniunea Europeană este un bloc predominant creştin. Majoritatea respondenţilor din cele cinci state adoptă o poziţie relativ tolerantă în ceea ce priveşte alte religii, 69% dintre aceştia declarînd că nu s-ar opune căsătoriei fiului sau fiicei lor cu o persoană de altă confesiune. Doar 12 procente au susţinut că nu ar accepta aşa ceva. Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 12.500 de persoane în perioada 30 noiembrie-15 decembrie.