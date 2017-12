Chiar dacă este mai „tânără” decât „surorile” cu tradiţie din ţară, Universitatea „Ovidius” din Constanţa dovedeşte, cu fiecare an universitar, că îşi merită locul în elita învăţământului superior românesc. Printre facultăţile din cadrul universităţii constănţene care se bucură de o mare apreciere atât în rândul absolvenţilor de liceu, cât şi al specialiştilor, se numără Facultatea de Ştiinţe Economice (FSE). O dovadă în acest sens o constituie încadrarea în categoria A (de top) a specializării Administrarea Afacerilor din cadrul facultăţii, ceea ce plasează FSE pe locul II în ţară în topul instituţiilor de învăţământ superior de profil, după Academia de Studii Economice din Bucureşti. „Programele de studiu pe care le oferim sunt foarte atractive pentru tineri, în principal datorită absorbţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor FSE. Chiar şi în acest an, când foarte mulţi candidaţi la Bacalaureat au fost respinşi, locurile pe care le-am pus la dispoziţia candidaţilor pentru anul universitar 2011 – 2012 au fost ocupate în totalitate”, a declarat decanul FSE, prof. univ. dr. Dănuţ Tiberius Epure. Numărul total de studenţi din cadrul facultăţii este de aproape 5.000, ceea ce reprezintă 25% din numărul total al studenţilor Universităţii „Ovidius”. Nici nu este de mirare atracţia faţă de specializările FSE, dacă luăm în calcul faptul că procentul absolvenţilor FSE care se angajează după finalizarea studiilor este de aproape 100%. „Din datele pe care le deţinem, în maximum 3-4 luni de la promovarea examenului de licenţă, absolvenţii noştri îşi găsesc un loc de muncă. Mai avem studenţi care muncesc, part-time, încă din facultate (peste 50%)”, a precizat prof. univ. dr. Dănuţ Tiberius Epure.

PROGRAME NOI Tinerii care au ales să-şi continue studiile în cadrul FSE au avut parte de o surpriză din partea conducerii facultăţii. Începând cu anul universitar 2011-2012, instituţia se poate mândri cu patru noi programe de studiu. Astfel, la ciclul licenţial, candidaţii au putut opta pentru specializarea Economia firmei. „La admiterea din acest an nu s-a observat că este o specializare nouă. Numărul mare de candidaţi ne-a confirmat aşteptările, dovedind că este o specializare atractivă pe piaţa muncii”, a spus decanul FSE. Pentru cei care au terminat deja o facultate şi doresc să-şi continue pregătirea, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Ovidius” are trei noi programe de masterat: Finanţe Corporative şi Bănci, Pieţe de capital şi Managementul riscului în afacerile internaţionale, ceea ce duce numărul total al programelor de masterat din cadrul instituţiei de învăţământ superior la 11. Cu toate acestea, numărul de locuri (50 pentru fiecare program) s-a dovedit a fi prea mic comparativ cu cererea. „Toate locurile de la masterate sunt ocupate, 30% din totalul masteranzilor ovidieni fiind la FSE”, a adăugat prof. univ. dr. Dănuţ Tiberius Epure. Trebuie menţionat faptul că, începând din acest an, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice este membru în Comisia permanentă pe domeniul ştiinţelor economice din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. „Acest lucru îmi va oferi posibilitatea de a cunoaşte realitatea învăţământului superior economic din România, putând, astfel, să fac demersurile necesare pentru a ridica performanţele FSE”, a mai spus prof. univ. dr. Epure.