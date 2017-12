Fără arhitect șef, în Constanța nici gardurile nu mai pot fi vopsite

15:31:05 / 25 August 2016

CE SPUNE PRIMĂRIA?!

Nu contest importanta investitiilor publice, dar ce aveti de gand sa faceti cu noi, tinerii care isi doresc o locuinta si care trebuie sa se strecoare intre conditiile de creditare a bancilor, dezvoltatori, agenti imobiliari si birocratia institutiilor statului? Cred ca in situatia mea sunt multe persoane care au accesat creditul Prima Casa, blocandu-si suma la fondul de garantare. Stam si ne uitam la blocul finalizat, fara a ne putea muta in el din cauza intabularii si cadastrului care asteapta cuminte intr-un sertar semnatura unei persoane de mai bine de 3 luni (si care dupa parerea mea va mai astepta cel putin inca pe atat). Si ce se va intampla in continuare? Simplu, bancile ranite de legea darii in plata vor negocia puternic conditiile programului prima casa, astfel incat ele sa se apropie cat mai mult de conditiile creditelor imobiliare. Cine are de suferit? Tinerii platitori de tva, cas,cass,cfs, impozit pe venit, accize la benzina si taxe de pod, etc. care vor sa isi construiasca un viitor in orasul Constanta. Constructorii care nu creeaza locuinte, locuri de munca... Orasul Constanta care nu mai atrage taxe si impozite necesare "investitiilor publice prioritare". Cine are de castigat? ...