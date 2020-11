"Fără pensii speciale". Senatorii şi deputaţii USR au demisionat din Parlamentul României.

Senatorii şi deputaţii USR şi-au dat marţi demisiile din Parlamentul României înainte de finalul mandatului, pentru ca statul român să nu fie obligat să le plătească pensiile speciale.

De asemenea, Alianța USR PLUS solicită celorlalte partide parlamentare adoptarea proiectului de lege privind desființarea pensiilor parlamentarilor, proiect de lege depus de USR încă din septembrie 2017, transmite un Comunicat de Presă al USR Constanța.

„Până să intre USR în Parlament, nimeni nu vorbea despre eliminarea pensiilor speciale. Ba, din contră, partidele adăugau noi și noi categorii de pensionari speciali. Noi, parlamentarii USR, am spus răspicat, încă din primele zile de mandat, că pensiile speciale trebuie să fie eliminate, că toate pensiile trebuie să fie calculate după același sistem și că românii trebuie să fie egali în fața pensiei. La contribuții egale, pensii egale! Noi, USR, i-am forțat pe vechii politicieni să nu mai ignore subiectul eliminării pensiilor speciale, iar viitorul Parlamentul va fi obligat să adopte legile necesare pentru atingerea acestui obiectiv atât de dorit de majoritatea românilor. Noi, parlamentarii USR, ne-am ținut de cuvânt și ne ținem în continuare: nu vrem pensii speciale! De aceea, senatorii și deputații Uniunii Salvați România își dau demisia din Parlament înainte de finalul mandatului, pentru a nu ne încadra în prevederile legale care ne-ar permite, când vom ajunge la vârsta de pensionare, să primim pensii speciale. Oare și ceilalți politicieni care au clamat public că își doresc eliminarea pensiilor speciale vor face la fel?”, declară Dan Barna, co-președinte USR PLUS.