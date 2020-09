FC Farul a început bine, însă a dezamăgit până la final

Un singur punct a obţinut FC Farul Constanţa, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a patra a Ligii a 2-a la fotbal, la finalul partidei cu Gloria Buzău, scor 2-2 (Al. Stoica 5, Huiban 16-autogol / C. Stoica 44, 55-pen.). A fost un meci în care jucătorii pregătiţi de Ianis Zicu au început bine şi s-au desprins rapid pe tabela de marcaj, însă golul primit în finalul primei reprize, după o eroare a portarului Udeanu, parcă a turnat plumb în picioarele fariştilor. În repriza a doua a venit şi golul egalizator şi în ciuda faptului că oaspeţii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 63, după eliminarea lui M. Ioniţă, gazdele nu au reuşit să-şi creeze ocazii clare de a marca, irosind şansa unei victorii importante în acest debut de sezon.

Au evoluat următoarele formaţii - FC Farul (antrenor: Ianis Zicu): Udeanu - M. Leca (84 Banyoi), V. Lică, I. Ursu (59 Bîrnoi), D. Panait - Greu (78 Hordouan), Antoche (cpt.) - D. Ciolacu (84 Șt. Rus), A. Cruceru, Al. Stoica (46 Cărăruș) - Măzărache; Gloria (antrenor: Ilie Stan): R. Stoian - Sg. Pîrvulescu, M. Ioniță, Ghinga (cpt.), Nedelea (78 C. Toma) - Savin (36 C. Stoica), Balgiu - I. Roșu, Pațurcă (Tucaliuc 7), Huiban (65 Perju) - Iurcu (78 Cr. Ciobanu). Cartonaşe galbene: Greu / Ghinga, Savin, Balgiu, C. Toma. Cartonaş roşu: M. Ioniţă (min. 63). Meciul a fost arbitrat de Andrei Moroiţă.

În minutul 84 a debutat în tricoul alb-albastru pentru echipa de seniori şi Ștefan Rus, jucător în vârstă de 18 ani din cadrul Centrului de copii și juniori al clubului constănţean.

„Un egal care mă nemulțumește în acest moment, dacă mă gândesc că a fost 2-0 pentru noi, am fost echipa periculoasă și puteam face 3-0 până la pauză. Din păcate, a apărut acea greșeală a lui Udeanu și lucrurile s-au schimbat. Era normal ca a doua repriză jucătorii mei să fie un pic timorați. Psihologic, când primești un asemenea gol nu poți să nu fii afectat. Din păcate, nu am reușit să marcăm golul al treilea când ei au rămas în 10. Și noi am rezistat acasă cu Bacău și nu am primit gol. Astăzi, Buzăul a reușit să reziste și să obțină acest punct. Până la urmă, cred că nu este un rezultat care ne dezavantajează total, dar suntem dezamăgiți. Ținem sub noi o echipă foarte bună a Buzăului. Față de anul trecut, când am pierdut cu 2-0 la ei, fără să avem un corner sau vreo ocazie, cred că este o creștere semnaficativă. Am avut ocazii, am reușit să marcăm două goluri, am reușit să conducem partida în mare parte și cred eu că este un lucru bun. La pauză, Stoica a avut o problemă, mi-a spus și a trebuit să schimb. Și la schimbări, suntem condiționați de regulile cu under 20, cele două modificări trebuie să le facem calculat. Altfel, puteam să fiu mai ofensiv, dacă puteam să schimb fără să fie această regulă”, a declarat antrenorul Ianis Zicu.

În celelalte meciuri disputate sâmbătă, 19 septembrie, s-au înregistrat următoarele rezultate -

Concordia Chiajna - Pandurii Lignitul Tg. Jiu 4-0

CS Mioveni - Metaloglobus București 0-1

CSM Reșița - ASU Politehnica Timișoara 0-0

Ripensia Timișoara - Aerostar Bacău 2-0

CSM Slatina - ACS Fotbal Comuna Recea 2-0

Rapid Bucureşti - Turris Oltul Tr. Măgurele 1-1

Programul celorlalte partide -

Duminică, 20 septembrie, ora 12.30: Viitorul Pandurii Tg. Jiu - FC Universitatea Craiova 1948 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

Luni, 21 septembrie, ora 18.00: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - Petrolul Ploieşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

Marţi, 22 septembrie, ora 19.00: Universitatea Cluj - Unirea 04 Slobozia (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

Dunărea Călărași stă în această etapă.

Clasament: 1. Rapid 10p (golaveraj: 9-3), 2. Chiajna 8p (9-3), 3. ASU Poli 8p (3-1), 4. Craiova 7p (7-3), 5. FC FARUL 7p (6-5), 6. Petrolul 6p (10-2), 7. Călăraşi 6p (5-2), 8. Buzău 6p (5-4), 9. Viitorul Pandurii 6p (7-7), 10. Tr. Măgurele 5p (8-4), 11. Metaloglobus 5p (4-3), 12. Miercurea Ciuc 4p (2-1), 13. Slobozia 4p (2-3), 14. Reșița 4p (1-4), 15. Mioveni 3p (0-1), 16. U. Cluj 3p (2-3), 17. Slatina 3p (3-6), 18. Ripensia 3p (3-9), 19. Aerostar 0p (0-5), 20. Recea 0p (3-10), 21. Pandurii Lignitul 0p (1-11).