FC Farul a obţinut un punct la Timişoara

În etapa a şaptea a Ligii a 2-a la fotbal, formaţia FC Farul Constanța a evoluat sâmbătă, în deplasare, împotriva echipei ASU Politehnica Timişoara. La finalul celor 90 de minute de joc tabela de marcaj a arătat scorul de 0-0, astfel că Farul a revenit de la Timişoara cu un punct, în ciuda faptului că a irosit câteva bune ocazii de gol, iar în finalul partidei, din minutul 79, a jucat în superioritate numerică, Bogdan Vasile fiind eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. În prima repriză, Alexandru Stoica, Patrick Petre şi Viorel Lică au trecut pe lângă deschiderea scorului, iar în partea a doua Patrick Petre a ameninţat poarta adversă. Pe final, Farul a beneficiat de mai multe lovituri libere din preajma careului gazdelor, însă nu a găsut drumul spre gol.

Au evoluat pentru FC Farul (antrenori Ianis Zicu şi Daniel Florea): Muțiu (cpt.) - Al. Nicola, Cană, V. Lică, Carabela - M. Doumbia (46 A. Cruceru), Antoche - Al. Stoica (81 Hordouan), Greu, P. Petre - I. Stoica.

Farul a bifat al cincilea meci dintre cele șapte disputate în campionat în care nu a primit gol.

„Ținând cont că a fost o deplasare lungă și că a trebuit să ne punem repede pe picioare după un drum de douăsprezece ore, cu trenul, sunt mulțumit. Băieții au avut atitudine și agresivitate. Păcat nu am avut și mai mult curaj pe partea ofensivă și nu am tratat cum trebuie acțiunile de pe final, când eram în superioritate numerică. Până la urmă este un plus, un punct obținut, nu pierdut”, a declarat antrenorul Ianis Zicu pentru site-ul oficial al clubului constănţean.

Alte rezultate - sâmbătă, 14 septembrie: CSM Reșița - Turris-Oltul Turnu Măgurele 1-1, Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Concordia Chiajna 0-0, Gloria Buzău - Daco-Getica Bucureşti 2-0, Metaloglobus Bucureşti - Pandurii Lignitul Tg. Jiu 0-1, FC Csikszereda - Ripensia Timișoara 2-2, Dunărea Călăraşi - Universitatea Cluj 3-2.

Programul celorlalte partide ale etapei - duminică, 15 septembrie, ora 11.30: UTA Arad - CS Mioveni (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 15.30: FC Argeş - Rapid Bucureşti (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); luni, 16 septembrie, ora 18.00: Petrolul Ploieşti - CS Sportul Snagov (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament Liga a 2-a: 1. Turnu Măgurele 19p (golaveraj: 16-2), 2. Buzău 16p (14-3), 3. Mioveni 14p (9-3), 4. UTA 12p (14-2), 5. FC Argeş 12p (9-5), 6. Viitorul Pandurii 11p (6-6), 7. Chiajna 11p (6-8), 8. Metaloglobus 10p (11-8), 9. Rapid 10p (8-7), 10. Petrolul 10p (6-5), 11. FC FARUL 9p (4-4), 12. Reșița 8p (9-8), 13. Ripensia 8p (8-10), 14. Călărași 8p (8-11), 15. Daco-Getica 6p (2-10), 16. ASU Poli 5p (3-5), 17. Csikszereda 5p (6-9), 18. Pandurii 5p (3-10), 19. U. Cluj 3p (5-10), 20. Snagov 0p (1-21).