FC Farul, cu gândul la a treia victorie

FC Farul Constanţa va evolua pe teren propriu, sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 11.00, în etapa a patra a Ligii a 2-a la fotbal, urmând să întâlnească pe stadionul din Strada Primăverii echipa Gloria Buzău. Fariştii vin după înfrângerea de la Timişoara, în timp ce oaspeţii au câştigat în etapa trecută, cu Universitatea Cluj, astfel că se anunţă un duel deosebit de interesant.

„Cred că acest joc va fi unul de intensitate maximă pentru că ambele echipe își doresc să prindă locurile fruntașe. Gloria Buzău este o echipă cu jucători experimentați, dar și unii tineri și talentați, a început destul de bine sezonul, ca și noi, și va fi un ritm foarte bun la acest meci. Ne gândim și la meciul din sezonul trecut, avem o revanșă de luat. Am analizat la acel moment ce am greșit și ne luăm măsurile necesare pentru meciul de mâine”, a spus fundaşul Dan Panait.

„Cred că este cel mai dificil adversar pe care-l întâlnim până în acest moment. Anul trecut am avut o partidă dificilă, nu am reușit să ne creăm ocazii la poarta lor. A fost echipa care a câștigat meritat în meciul direct și cred că este o partidă foarte, foarte grea. Are un antrenor care pune foarte multă bază pe pregătirea fizică. S-au antrenat, au alergat prin munți, au kilometri foarte mulți făcuți și trebuie să fim pregătiți pentru un meci de luptă. Este o echipă care nu a pierdut de 9 meciuri, foarte greu se câștigă împotriva lor, și sunt convins că, dacă mâine nu vom fi concentrați, pregătiți mental să luptăm din prima până în ultima secundă, meciul va fi foarte, foarte greu. Lucrurile sunt încă la început, trebuie să avem răbdare să treacă 7-8 etape, iar în momentul acela să putem să discutăm despre echipele care trag la promovare”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ianis Zicu.

Programul celorlalte partide -

Sâmbătă, 19 septembrie, ora 11.00: Concordia Chiajna - Pandurii Lignitul Tg. Jiu

CS Mioveni - Metaloglobus București

CSM Reșița - ASU Politehnica Timișoara

Ripensia Timișoara - Aerostar Bacău

CSM Slatina - ACS Fotbal Comuna Recea

Ora 14.30: Rapid Bucureşti - Turris Oltul Tr. Măgurele (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

Duminică, 20 septembrie, ora 12.30: Viitorul Pandurii Tg. Jiu - FC Universitatea Craiova 1948 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

Luni, 21 septembrie, ora 18.00: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - Petrolul Ploieşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

Marţi, 22 septembrie, ora 19.00: Universitatea Cluj - Unirea 04 Slobozia (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

Dunărea Călărași stă în această etapă.

Clasament: 1. Rapid 9p (golaveraj: 8-2), 2. Craiova 7p (7-3), 3. ASU Poli 7p (3-1), 4. Petrolul 6p (10-2), 5. Călăraşi 6p (5-2), 6. FC FARUL 6p (4-3), 7. Viitorul Pandurii 6p (7-7), 8. Chiajna 5p (5-3), 9. Buzău 5p (3-2), 10. Tr. Măgurele 4p (7-3), 11. Miercurea Ciuc 4p (2-1), 12. Slobozia 4p (2-3), 13. Mioveni 3p (0-0), 14. U. Cluj 3p (2-3), 15. Reșița 3p (1-4), 16. Metaloglobus 2p (3-3), 17. Aerostar 0p (0-3), 18. Recea 0p (3-8), 19. Slatina 0p (1-6), 20. Pandurii Lignitul 0p (1-7), 21. Ripensia 0p (1-9).