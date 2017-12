FC Farul face analiza primei părți a sezonului

11:12:40 / 09 Decembrie 2014

Constanta in fotbal e 0 (zero)

Fara echipa de Liga 1 si de la anul fara echipa in Liga 2, fara un stadion decent, fara suporteri, fara o baza de pregatire moderna in pas cu sec 21, fara sponsori, fara ajutor de la autoritatile locale, Constanta e 0 (zero) in fotbal. E adevarat, Constanta nu a insemnat niciodata ceva in fotbal, dar a dat Romaniei cativa jucatori care au facut istorie. Acum nu mai da nimic, nici jucatori, nici echipa, nici stadion, nici suporteri, fotbal 0.