FC Farul lucrează la capitolul psihic

După două eşecuri consecutive, FC Farul Constanţa a ajuns pe penultimul loc în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, dar conducerea grupării de pe litoral nu renunţă la obiectivul fixat pentru acest campionat, acela de a forma o echipă competitivă, cu care să se atace promovarea în sezonul următor. În aceste condiţii, oficialii constănţeni trag tare pentru a scoate jucătorii din blocajul psihic de care au dat dovadă în ultimele două jocuri.

„La meciul cu CS Buftea s-a văzut o reacţie a jucătorilor, după ce am fost penibili cu Dinamo II Bucureşti. Şi-au dorit, au avut o atitudine bună în teren şi nu pot fi acuzaţi că nu au vrut să câştige. De altfel, cred că la victoria cu Dunărea Galaţi am jucat mai slab decât am făcut-o sâmbătă, cu CS Buftea. Ne-am creat ocazii, dar nu am ştiut să reacţionăm la cele două contre ale oaspeţilor, care au întors situaţia de pe tabela de marcaj. După primul gol am căzut psihic. De fapt, la acest capitol avem probleme, pentru că există o labilitate psihică la nivelul jucătorilor, iar acest lucru se vede în teren. Atmosfera de la echipă nu este tocmai bună, pentru că au fost multe nereuşite şi există o stare de tensiune. În plus, jucătorii se simt apăsaţi în special de rezultatele înregistrate în ultimele două etape, iar acest lucru dă o lipsă de încredere. Sunt convins că un rezultat pozitiv ar schimba situaţia”, a declarat antrenorul principal al Farului, Alin Artimon. Tehnicianul constănţean pregăteşte cu lotul complet meciul de sâmbătă, din deplasare, cu Chindia Tîrgovişte, programat în etapa a 11-a a ligii secunde, după ce Ovidiu Stoianof şi Marius Matei au fost reprimiţi la echipă, iar Ferdi Ghenciu a scăpat de problemele medicale. Artimon, al cărui recurs privind suspendarea de nouă etape va fi judecat mâine de către Comisia de Apel a Federaţiei Române de Fotbal, speră ca elevii săi să obţină măcar un egal la Tîrgovişte: „Ar fi un punct de care vestiarul are mare nevoie şi ar reprezenta rezultatul care să le redea jucătorilor încrederea în propriile forţe. Acolo vrem şi noi, cei din conducerea tehnică şi cea administrativă, să plusăm şi să o luăm de la zero. Depinde însă doar de ei, de felul în care vor reacţiona din punct de vedere uman. Nu va fi uşor, deoarece Chindia are o echipă bună, cu stabilitate financiară”.