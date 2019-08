FC Farul merge pentru victorie la Chiajna

Cu un start foarte bun în actualul sezon al Ligii a 2-a la fotbal, 0-0 cu Rapid Bucureşti şi 1-0 cu Dunărea Călăraşi, formaţia FC Farul Constanţa va disputa duminică, 18 august, de la ora 13.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), în deplasare, întâlnirea cu Concordia Chiajna, din etapa a treia. Pentru al doilea meci consecutiv, fotbaliştii antrenaţi de Ianis Zicu vor înfrunta o echipă care a evoluat în sezonul trecut în Liga 1, iar obţinerea celui de-al treilea rezultat pozitiv reprezintă obiectivul formaţiei constănţene în confruntarea de duminică, de la Chiajna.

La conferința de presă susținută înaintea meciului de duminică, au participat antrenorul Ianis Zicu și fundaşul Alexandru Nicola.

„O partidă interesantă, plăcută, jucîm cu o echipă venită din prima ligă, pentru prima dată în deplasare. Vom pregătim partida să câștigăm. Nu ne gândim sub nicio formă la un rezultat de egalitate. De fiecare dată mergem să jucăm cu acelaşi obiectiv: să câştigăm partida. Va fi dificil, pentru că jucăm pe un teren sintetic, dar sper ca jucătorii să se adapteze foarte repede la condițiile de joc. Sunt convins că prin dăruire, agresivitate, personalitate și curaj putem să obținem cele trei puncte. Este important că reușim să ne şi apărăm foarte bine. Mai important decât faptul că nu am primit goluri este că echipa nu lasă spații foarte mari astfel, încât adversarul să-și creeze ocazii. Este o perioadă frumoasă, un campionat spectaculos și este plăcut și pentru ei să joace meciurile cu mulți oameni în tribune. Contează fiecare punct pe care-l obținem, fiecare victorie, iar băieții să nu-și piardă entuziasmul, chiar și atunci când apare un rezultat negativ” - Ianis Zicu.

„Vrem să ne impunem de la început și să luăm cele trei puncte. Atmosfera din vestiar este bună, suntem uniți și asta se vede în jocul nostru. Vrem să continuăm tot așa, să nu primim gol. De ce să nu visăm? Luăm fiecare partidă în parte și vedem la final. Este un campionat puternic și frumos, în care putem crește și noi, cei tineri. Ne antrenăm foarte bine” - Alexandru Nicola.

Programul partidelor din etapa a treia a ligii secunde - sâmbătă, 17 august, ora 11.00: CSM Reșița - Pandurii Tg. Jiu, Viitorul Pandurii Tg. Jiu - CS Mioveni, SCM Gloria Buzău - Sportul Snagov, Metaloglobus București - Ripensia Timișoara, UTA Arad - Miercurea Ciuc, ora 15.30: FC Argeș - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 18.00: ASU Politehnica Timişoara - Daco-Getica București; duminică, 18 august, ora 13.00: Concordia Chiajna - FC Farul Constanţa (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 15.30: Dunărea Călărași - Petrolul Ploiești (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); marţi, 20, august, ora 19.00: Turris-Oltul Turnu Măgurele - Rapid Bucureşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament: 1. UTA 6p (golaveraj: 6-0), 2. Turnu Măgurele 6p (5-0), 3. Buzău 6p (3-1), 4-5. Rapid şi Reșița 4p (3-1), 6. Mioveni 4p (2-1), 7. FC FARUL 4p (1-0), 8. FC Argeş 3p (4-2), 9-10. Csikszereda 3p şi ASU Poli 3p (3-1), 11. U. Cluj 3p (3-2), 12. Ripensia 3p (3-3), 13. Chiajna 3p (2-3), 14-15. Viitorul Pandurii şi Petrolul 3p (2-4), 16-17. Snagov şi Metaloglobus 0p (1-5), 18-19. Călărași şi Daco-Getica 0p (0-4), 20. Pandurii 0p (0-5).