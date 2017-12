FC Farul și-a îndeplinit primul obiectiv

Cu două etape înaintea finalului sezonului regulat al Ligii a 2-a, FC Farul Constanța și-a asigurat prezența în play-off cu cele 38 de puncte acumulate după 24 de etape. Pentru echipa antrenată de Ilie Stan, meciul de miercuri, de pe teren propriu, cu ACS Berceni a fost un test important, oaspeții venind la Constanța cu gândul obținerii celor trei puncte. În cele din urmă, victoria formației constănțene a fost una absolut meritată, scor 4-1 (Pătulea 19, 80, 88, Vezan 62 / C. Cristea 69), dar suporterii Farului au avut emoții în prima repriză, la scorul de 1-0. Din fericire, portarul Răzvan Negrilă și-a salvat echipa, parând o lovitură de pedeapsă în minutul 27, iar golurile lui Vezan și Pătulea au adus liniștea în tabăra „marinarilor”.

„Chiar dacă am fi fost egalați, consider că puteam reveni. Un moment de neatenție poate schimba cursul jocului și tocmai de aceea le fac observații jucătorilor, dar pozitive. Eu am venit cu un entuziasm pozitiv și sper să transmit acest lucru și jucătorilor”, a spus, după meci, antrenorul Ilie Stan, care a debutat cu dreptul pe banca tehnică a echipei de pe litoral și în fața propriilor suporteri, după ce în etapa precedentă Farul a câștigat la Galați, cu scorul de 5-2, întâlnirea cu Oțelul.

Cu toate că va fi dificil, constănțenii vor lupta pentru promovarea în prima ligă, tehnicianul Farului sperând ca seria rezultatelor favorabile să continue. „Mai avem mult de muncă, dar jucătorii Farului trebuie să creadă în forțele lor. Trebuie să muncim în continuare cu gândul la promovare. Va fi greu, dar mă interesează să câștigăm fiecare meci. Știu ce eforturi depun jucătorii la antrenamente și tocmai de aceea trebuie să-și responsabilizeze acțiunile și să fie concentrați la joc”, a declarat Ilie Stan.

FC Farul va evolua în etapa următoare în deplasare, sâmbătă, 26 martie, de la ora 11.00, împotriva echipei CS Balotești, iar ultimul joc din sezonul regulat este programat la 2 aprilie, pe teren propriu, cu Gloria Buzău.

Joi seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), se dispută meciul Rapid București - SC Bacău, ultimul din etapa a 24-a în Seria 1.

