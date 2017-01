FC Farul se poate califica matematic în play-off

10:56:40 / 23 Martie 2016

Ore de disputare idioate!

Nu stiu cine este de vina (federatiile, ligile, organizatorii), dar orele de incepere ale meciurilor sunt total aiurea - pai la 15 sau 15.30 cam toata lumea este la munca, nu ? cine naiba fuge de la serviciu la ora aia ca sa vina la meci, ca-l da afara de nu se vede! asa incat ar trebui or sa nu se mai puna etape in timpul saptamanii, ori sa inceapa meciurile macar de la ora 17 in sus, ca sa poate omul sa vina la stadion/ sala. Nu tipa toti ca sportul in Romania nu mai are spectatori si se duce naibii ? pai cu asa "gandire strategica" de programare a meciurilor nici nu e de mirare!!! (asta este valabil si pentru meciul de handbal de azi al fetelor de la Neptun)