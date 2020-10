FC Farul ţinteşte cele trei puncte cu Turris

Sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), în etapa a 8-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanţa va evolua pe teren propriu, urmând să întâlnească formaţia Oltul Turris Tr. Măgurele. Partida programată pe stadionul din strada Primăverii este una în care echipa constănţeană vrea să obţină a doua victorie consecutivă, după ce s-a impus miercuri, la Slobozia, în restanţa din etapa a 5-a.

„Moralul este ridicat. Cred că o să fie un meci greu, dar avem o echipă foarte bună, suntem un grup unit și cred că la finalul partidei vom avea noi toate punctele. Nu știu dacă suntem favoriți, dar este clar că avem un avantaj pentru că meciul trecut am câștigat și am făcut-o în deplasare. Ei vor veni foarte motivați la Constanța, dar le va fi foarte greu. Așa cum am spus și când am venit, o să fie un campionat greu, pentru că sunt echipele de tradiție. O să fie strâns, se va juca până la ultimul meci și bine ar fi să fim în primele șase locuri” - Robert Băjan.

„O partidă dificilă, ei au avut mai multe zile de repaus față de noi, dar suntem pregătiți pentru această partidă chiar dacă avem atât de puțin timp la dispoziție. Eu cred că este mai bine să jucăm la trei zile decât să jucăm la două săptămâni, cum s-a întâmplat după situația cu coronavirusul. Și când eram jucător, și acum ca antrenor, prefer acest gen de perioadă, când echipa joacă la trei zile. Să ai ritm de meci, să poți să te obișnuiești cu fotbalul modern și să nu mai existe atâta caz din această situație. Este o echipă foarte periculoasă, care are un buget foarte mare, jucători foarte buni pentru Liga a 2-a, mulți dintre ei cu experiență foarte mare în prima ligă. Sunt singurii care ne-au bătut anul trecut în ambele meciuri. Important este să acumulăm puncte în acest început de campionat, pentru că atunci când vor rămâne puține meciuri, cu siguranță, punctele se vor lua și mai greu” - Ianis Zicu, antrenor principal FC Farul.

Programul celorlalte meciuri ale etapei -

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00:

Universitatea Cluj - Concordia Chiajna (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 11.00:

Viitorul Pandurii Tg. Jiu - ASU Politehnica Timişoara

Csikszereda Miercurea Ciuc - Unirea 04 Slobozia

CSM Reșița - Pandurii Lignitul Tg. Jiu

CSM Slatina - Aerostar Bacău

Dunărea 2005 Călăraşi - Gloria Buzău

Ripensia Timișoara - Metaloglobus Bucureşti

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 14.30:

ACS Fotbal Comuna Recea - Petrolul Ploieşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

Întâlnirea Rapid Bucureşti - CS Mioveni a fost amânată, în urma cazurilor de Covid-19 din lotul echipei bucreştene.

Ripensia Timişoara stă în această etapă.

Clasament: 1. Craiova 17p (golaveraj: 21-9), 2. Metaloglobus 13p (9-4), 3. Cluj 13p (8-5), 4. Rapid 13p (14-12), 5. Călăraşi 12p (9-4), 6. ASU Poli 11p (5-3), 7. Petrolul 10p (13-5), 8. FC FARUL 10p (9-7), 9. Slobozia 10p (8-8), 10. Mioveni 10p (3-2), 11. Tr. Măgurele 9p (12-9), 12. Chiajna 8p (13-11), 13. Reșița 8p (2-7), 14. Miercurea Ciuc 7p (7-6), 15. Viitorul Pandurii 7p (10-12), 16. Buzău 6p (6-7), 17. Ripensia 6p (5-14), 18. Recea 4p (8-14), 19. Slatina 3p (4-8), 20. Aerostar 3p (5-10), 21. Pandurii Lignitul 0p (2-18).