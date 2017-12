FC reactivează relicvele politicii constănţene

Filiala constănţeană a Alianţei pentru România Dreaptă are toate şansele să „ARD(ă)” foarte repede şi să se epuizeze la Constanţa. Nu de alta, dar reprezentanţii celor trei formaţiuni politice care formează „mirifica“ Alianţă nu pierd nicio ocazie să se şunteze. Ieri, într-o conferinţă de presă, am aflat cine le-a suflat de sub nas ţărăniştilor unul dintre colegiile după care tânjeau. Nimeni altul decât liderul constănţean al Forţei Civice, Dănuţ Culeţu. El a anunţat ieri că, în urma negocierilor cu PDL s-a stabilit că va candida în colegiul deputăţesc nouă. Amintim că preşedintele PNŢCD Constanţa, Tudorel Chesoi, a solicitat PDL ca ţărănistul Andrei Gheorghe să candideze în unul dintre colegiile opt, nouă sau zece, dar că i s-a spus că nu se poate. Rămâne de văzut dacă în zilele următoare vor fi făcute publice şi numele candidaţilor din celelalte două colegii. Nu ar fi exclus ca tot reprezentanţii Forţei Civice. Culeţu a anunţat că încearcă să mai negocieze un colegiu pentru deputaţi. Pentru asta, a fost scoasă de la naftalină o relicvă a politicii constănţene: Mircea Iustian, fost coleg de partid cu Dănuţ Culeţu, pe care se pare că acesta nu l-a uitat. Iustian se va lupta cu alţi doi colegi pentru a fi desemnat candidat, dacă negocierile le vor fi favorabile. (I.H.)