FC Viitorul are o misiune dificilă la Botoșani

La doar patru zile după succesul cu Concordia Chiajna, scor 2-1, FC Viitorul are parte de o deplasare extrem de dificilă, în fieful revelației actualului debut de sezon, FC Botoșani. Constănțenii speră totuși să obțină măcar un rezultat de egalitate în partida programată vineri, de la ora 18.00 (în direct la Digisport 1, Dolcesport 1, LookTV), chiar dacă tehnicianul gazdelor, Leo Grozavu, fost antrenor la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” în perioada 2010-2011, este convins că echipa lui se va impune.

„Meciul cu Viitorul este foarte important pentru noi, cum sunt de altfel toate celelalte jocuri din campionat. Întâlnim o echipă care joacă fotbal, joacă de mult timp împreună, o echipă omogenă, cu jucători foarte tineri şi în acelaşi timp foarte valoroşi, cu un antrenor care şi-a pus amprenta foarte mult pe această echipă. Ultimele meciuri directe de la Botoşani s-au terminat cu rezultate de egalitate, dar au fost partide cu multe goluri, aşa că, mai mult ca sigur, lumea care va veni la stadion va asista la un spectacol frumos. Să sperăm că, la final, rezultatul va fi în favoarea noastră”, a declarat Grozavu.

Tehnicianul formaţiei botoşănene a mai precizat că îşi doreşte ca formația pe care o antrenează să nu mai ia gol: „Mi-aş dori să nu luăm nici măcar un gol. Sunt sigur că spectacolul nu va suferi chiar dacă meciul se va încheia cu puţine goluri, pentru că sunt două echipe care încearcă să-şi impună filosofia, jocul, atacul. Am un respect deosebit pentru Gică Hagi, pentru ceea ce a fost el, un mare jucător, şi pentru ceea ce înseamnă în momentul de faţă ca om de fotbal. Dar, în teren, trebuie să încercăm să câştigăm”.

Portarul moldovenilor, Călin Albuţ, a explicat că, dacă echipa sa va evolua cu aceeaşi determinare ca până acum, cu siguranţă va câştiga disputa cu FC Viitorul: „Chiar dacă noi suntem pe locul 2 şi ei pe 7, diferenţa este mică între cele două echipe. Sper ca după acest joc să punem şase puncte între noi şi Viitorul. Dacă vom evolua cu aceeaşi determinare, agresivitate şi vom pune mult suflet, cum am făcut-o până acum, vom învinge fără probleme Viitorul. Anul trecut, Viitorul avea în componenţă mulţi jucători cu experienţă, or, în acest an sunt mulţi tineri promovaţi de la Academie. Asta nu înseamnă că vom avea un meci uşor”, a declarat Călin Albuţ.

„Putem câştiga. Viitorul nu mai este echipa de anul trecut, poate doar Brandan este un jucător experimentat care îi ţine în priză pe cei tineri. Este o bucurie în vestiar când ne uităm pe clasament, dar noi luăm meci cu meci şi nu ne gândim deocamdată că suntem pe locul 2. E prea devreme să ne gândim la play-off. Timpul va decide unde ne vom afla”, a adăugat mijlocaşul Stelian Cucu.

Citești și:

FC Viitorul luptă pentru victorie la Botoșani

Trei puncte importante pentru FC Viitorul