FC Viitorul, cu gândul doar la cele trei puncte cu Mediaş

Luni, de la ora 19.00, în direct la Digi Sport 1, FC Viitorul Constanţa va întâlni, la Galaţi, echipa “matematicianului” Cristi Pustai. Viitorul şi Gaz Metan Mediaş sunt două dintre cele cinci formaţii fără victorie în primele patru runde, dar care speră ca întâlnirea de la Galaţi să le aducă primul succes. Deşi medieşenii ocupă locul 15 în acest moment, omogenitatea lotului şi experienţa lui Cristi Pustai fac din această echipă una redutabilă.

„Un meci greu, împotriva unei formaţii care la fel ca şi noi are mare nevoie de puncte. Va fi un meci foarte disputat, cu o echipă omogenă, cu un antrenor cu experienţă, care cunoaşte foarte bine nivelul Ligii 1. Vor veni să câştige toate cele trei puncte, însă noi suntem cei care trebuie să facem un meci bun, care să ne aducă prima victorie. Ultimul meci la Galaţi când sperăm să obţinem şi prima victorie. Continuitatea pe banca tehnică este unul din motivele rezultatelor foarte bune ale Mediaşului din ultimii ani. Tot din acest motiv şi noi am avut acest parcurs de la înfiinţare pentru că am avut stabilitate din toate punctele de vedere“, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel.

Căpitan în absenţa lui Nicolae Dică în primele patru etape, Ionuţ Larie consideră că revenirea lui “Dicanio” va creşte forţa echipei. „Întâlnim o formaţie masivă, puternică, dar jucăm cu încredere mai ales după revenirea lui Dică. Ne ajută mult mai ales în ultimii treizeci de metri, unde am avut unele probleme. Ne-am dorit mai mult şi până acum, dar din păcate nu am reuşit mai mult“, a afirmat Larie. Revenit în etapa de la Cluj, când a şi înscris la ultima fază a meciului, Nicolae Dică este convins că Mediaşul va oferi o replică foarte puternică. „Pentru noi toate partidele sunt grele. Mediaşul are jucători experimentaţi, joacă de mult timp împreună, un antrenor care este de mulţi ani acolo şi ne aşteaptă un meci foarte dificil. Au arătat şi în acest debut de sezon că pot obţine rezultate foarte bine cu orice echipă“, este de părere şi Nicolae Dică.

AŞTEAPTĂ DEBUTUL LA CONSTANŢA. „Cu toţii dorim să revenim la Constanţa, unde vom aştepta la stadion iubitorii fotbalului, pentru că sunt convins că sunt mulţi. Sperăm din tot sufletul ca atunci când vom veni să jucăm la Constanţa să avem parte de o mare susţinere din partea tuturor celor care ar trebui să revină lângă fotbal. Suntem echipa care jucăm în Liga 1, sperăm să fim susţinuţi de toată lumea şi ne dorim ca la Constanţa să fie din nou unul dintre oraşele care să aibă cel mai bun public şi cel mai numeros. Am fost foarte bine primiţi la Galaţi, dar ne dorim să revenim acasă, la Constanţa. Constănţenii au nevoie de fotbal de Liga 1, îl merită şi suntem echipa care putem să le oferim un public plăcut. Nu se compară un meci în care nu eşti susţinut cu unul în care ai suporterii aproape, care îţi dau multă putere. Şi la Galaţi dacă aveam publicul în spate am fi putut câştiga măcar unul din meciurile pe care le-am disputat acolo“, a precizat antrenorul principal al Viitorului.