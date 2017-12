FC Viitorul vrea primul succes în Liga 1

FC Viitorul Constanţa nu se mulţumeşte doar cu rezultate de egalitate în primul eşalon, iar în partida de duminică, de la Galaţi, cu Astra Ploieşti, de la ora 19.00, în direct la Digi Sport1, vrea să obţină şi primul succes. O partidă care se anunţă mult mai dificilă decât cele cu FC Braşov şi Chiajna, valoarea lotului pregătit de Bogdan Stelea fiind superioară primelor adversare.

„Este momentul să începem să câştigăm şi sperăm să o facem în meciul de duminică. Va fi un meci greu, cu o echipă foarte bine organizată, foarte bună, dar vom încerca să ne facem jocul nostru şi să ne apropiem cele trei puncte. Astra are jucători care pot face diferenţa. Nu întâmplător a câştigat la Bistriţa şi nu întâmplător a revenit mereu pe tabelă şi chiar a condus pe Steaua. Acestea fac din Astra o echipă redutabilă. Cred că va fi un meci frumos, dar cel mai mult ne interesează rezultatul şi dacă va veni în urma unui meci bun va fi cu atât mai bine. Lupta în Liga 1 este foarte grea şi fiecare echipă dă totul pentru victorie“, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. Deşi a înscris de cinci ori în primele două runde, apărarea ploieşteană s-a dovedit vulnerabilă, încasând patru goluri. De aceste probleme ale ploieştenilor speră să profite şi Viitorul. „Nu cred că meciul cu Astra va fi cel mai greu de până acum. Toate sunt foarte grele. Primul a fost poate mai greu, pentru că am avut emoţii şi a fost o experienţă nouă pentru mulţi dintre noi. Am început să ne obişnuim cu Liga 1, cu intensitatea care este şi trebuie să fim mereu pregătiţi foarte bine fizic, psihic şi tactic şi nu cred că vor fi probleme. Astra are mulţi jucători valoroşi în atac şi de aceea au şi înscris foarte mult în primele etape, dar au şi probleme în apărare şi trebuie să profităm. Dacă vom reuşi să înscriem repede, vom putea avea apoi un meci mai uşor“, a spus şi atacantul Cristian Cristea. Reuşita din meciul cu Chiajna i-a oferit multă încredere juniorului Gabriel Iancu, care speră acum să poată sărbători şi prima victorie în primul eşalon. „Trebuie să obţinem prima victorie, să facem un meci cât mai bun. Nu este o presiune Liga 1. Este mai greu aici, sunt jucători mai valoroşi, dar avem un grup foarte bun. Încercăm mereu să facem meciuri cât mai bune, să pasăm. Nu suntem o echipă care să facă antijoc“, a precizat şi tânărul Gabriel Iancu.

Echipele probabile - Viitorul: Vâtcă - Mladen, Bejan, Larie, Toşca - Lazăr, Benzar - A. Chiţu, Iancu, Cârstocea - V. Rusu; Astra: S. Lung jr. - Morais jr., V. Găman, Djemia, Bărboianu - Youssef, Seto, A. Mureşan, Ivanovski - Enache, Fatai.