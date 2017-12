Federaţiile de şah şi de bridge, avertizate în privinţa... dopajului

Federaţiile de şah şi de bridge au fost avertizate, luni, de Agenţia Naţională Antidoping (ANAD) în privinţa interzicerii medicamentului Meldonium. Avertizarea, semnată de preşedintele ANAD, Graziela Vîjială, a intrat pe adresele de e-mail ale federaţiilor.

„A venit hârtia asta, dar e o situaţie caraghioasă. Cum să ne dopăm la şah? Singura noastră problemă este că la concursuri au apărut sportivi care folosesc tot felul de dispozitive electronice. Calculatoarele sunt din ce în ce mai bune şi unii vor să trişeze folosind inteligenţa artificială”, a declarat Constantin Ionescu, antrenor federal de şah. „Nu mi-am verificat mailul, dar probabil că un funcţionar de la agenţie a trimis la toate federaţiile. Creierul uman nu are nevoie de Meldonium. La bridge nu ne folosim muşchii, ne folosim creierul. Oricum, am luat la cunoştinţă şi vom veghea să nu avem cazuri de dopaj în bridge”, a afirmat și preşedintele Federaţiei Române de Bridge, Ludovic Orban,

„Am trimis această avertizare la toate federaţiile. Nu doar la bridge şi la şah, la toate. Ca să nu mai spună că nu ştiu. Am pus substanţa pe site şi am dat o avertizare acum două săptămâni pentru că am văzut că sunt foarte multe cazuri în fostul spaţiu sovietic. Noi suntem aproape de Moldova. Am avut un caz de dopaj la bridge, cu ani în urmă, cu un metablocant. Indiferent că sportivul este tânăr sau în vârstă, nu contează. Când sunt implicaţi într-un caz de dopaj şi vin la agenţie, cei de la federaţii spun că n-au ştiut. Meldonium se foloseşte pentru probleme ischemice. Cu atât mai mult, un sportiv în vârstă nu poate să-l folosească. Trebuie să-şi facă o scutire de uz terapeutic ca să-l poată utiliza. Trebuie să aibă o aprobare, trebuie să ştie că acest medicament este interzis”, a explicat Graziela Vîjială trimiterea avertizărilor către federaţii în care sportivii nu depun un efort fizic substanţial.

Meldonium sau Mildronat este un medicament produs în Letonia şi folosit cu precădere de sportivii din spaţiul ex-sovietic. În ultimele zile, au fost anunţate mai multe cazuri de sportivi ruşi depistaţi pozitiv pentru Meldonium. Medicamentul este folosit pentru a trata ischemia, o lipsă de circulaţie sangvină în părţi ale corpului, în special în cazurile de anghină pectorală şi alte probleme cardiace. Potrivit WADA (Agenția Mondială Antidoping), Meldonium măreşte performanţa sportivilor, transportând mai mult oxigen în ţesuturile musculare.

LIGA PROFESIONISTĂ DE FOTBAL DĂ VINA PE ANAD PENTRU LIPSA CONTROALELOR ANTIDOPING ÎN LIGA 1

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanţii Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) spun că de vină pentru lipsa controalelor la meciurile din Liga 1 este ANAD. Reprezentanţii LPF au reacţionat după ce Graziela Vîjială i-a acuzat că nu cooperează cu Agenţia Naţională Antidoping și că „Liga nu cere niciun control în România, din păcate”.

„Ceea ce se omite, neintenționat bănuim, să se comunice reprezentanților presei de către reprezentanta ANAD este faptul că, la începutul sezonului competițional 2014-2015, LPF a depus demersurile necesare încheierii unui contract cu Agenția Națională Antidoping, având ca obiect furnizarea de testări doping, dar prețul prohibitiv solicitat de Agenție a făcut imposibilă această colaborare, LPF sau membrii afiliați acesteia alegând să achite punctual fiecare testare solicitată. LPF a colaborat cu Agenția Națională Antidoping, astfel că în fiecare ediție a Ligii 1 organizată de LPF, inclusiv în sezonul curent, au existat testări doping pentru fotbaliștii legitimați la cluburile afiliate la LPF. De asemenea, pe lângă testările doping inopinate efectuate de ANAD și suportate din fondurile proprii ale acestei instituții, LPF și cluburile afiliate au solicitat ANAD testări doping ale căror costuri au fost suportate de cluburile din Liga 1 din bugetele proprii”, se arată în comunicatul LPF.

