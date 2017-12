Festivalul de la Sarajevo debutează cu un film românesc

Cea de-a 12 ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Sarajevo se bucură de cea mai amplă prezenţă românească de pînă acum. Cele mai recente filme ale regizorilor Corneliu Porumboiu, Radu Muntean, Cătălin Mitulescu şi Tudor Giurgiu au fost selecţionate fie în competiţie, fie în programul Regional OFF. Sarajevo devine, astfel, loc de întîlnire pentru patru dintre cei mai apreciaţi cineaşti ai noii generaţii a cinematografiei româneşti. Nu mai puţin de două dintre cele nouă lung-metraje din competiţie sînt româneşti, "A fost sau n-a fost?", semnat de Corneliu Porumboiu, va deschide manifestarea, un semn de apreciere în plus faţă de distincţiile Camera d'Or pentru Debut şi Label Europa Cinema obţinute la Cannes. În competiţie va intra şi "Hîrtia va fi albastră", de Radu Muntean, care a avut premiera în cadrul Festivalului de la Locarno, abia încheiat. "Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii" de Cătălin Mitulescu şi "Legături bolnăvicioase" de Tudor Giurgiu se numără printre cele şapte filme din programul Regional OFF, o secţiune necompetitivă.

Principala atracţie a Festivalului de la Sarajevo este programul dedicat regiunii. Competiţia este deschisă unui număr de 12 state: Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Ungaria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, România, Slovenia, Serbia şi Turcia. Pentru sprijinirea celei de-a şaptea arte din regiune există în cadrul festivalului cel mai serios program de finanţare de scenarii, CineLink, derulat cu ajutorul Festivalului de Film de la Rotterdam. De altfel, realizarea filmului semnat de Tudor Giurgiu a fost sprijinită de CineLink, care anul acesta a selectat 11 proiecte din ţări sud-est europene, între care şi unul propus de Cătălin Mitulescu, intitulat "A Heart Shaped Balloon" în traducere Un balon ca o inimă.

Prezenţa românească este completată de "Love Close Up" de Sebastian Voinea şi "Oameni şi cîini" de Raymond Nicolau, incluse în competiţiile de scurt-metraj, respectiv documentar ale festivalului. "Love Close Up" concurează cu alte 15 filme din sud-estul Europei pentru premiile competiţiei de scurt-metraje, premiul pentru cel mai bun film de 3.000 euro şi două premii speciale de cîte 1.000 euro. Competiţia de documentare mai cuprinde 18 filme, care îşi dispută premiul în valoare de 3.000 euro.