Festivalul Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi, la start

Unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului, Festivalul Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi (IPIFF - Independent Producers International Film Festival) de la Constanţa, va debuta oficial, în această seară, începînd cu ora 20.00, la Arenele Tomis, cu Gala de deschidere. Timp de o săptămînă, în perioada 4-10 septembrie, cinefilii constănţeni, dar şi turiştii care îşi petrec pe litoral ultimele zile de vacanţă, au ocazia să urmărească în cadrul festivalului, în cele trei locaţii de desfăşurare (Arenele Tomis, Cinema Studio şi Glendale 4 Multiplex din incinta Tomis Mall), unele dintre cele mai premiate producţii ale momentului, precum şi proiecţii în avanpremieră naţională, atît filme de lung-metraj, cît şi scurt-metraj, înscrise la secţiunile de competiţie sau la secţiunea non-competitivă, Panorama. Preţul de intrare pentru proiecţiile din cadrul IPIFF este de 5 RON, indiferent de locaţie, iar biletele sînt puse în vînzare din această dimineaţă, la Arenele Tomis şi Cinema Studio. Evenimentul, aflat la prima ediţie, este organizat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România, UPFAR-ARGOA şi Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC).

Gala de deschidere a IPIFF se va bucura de prezenţa unor personalităţi ale cinematografiei româneşti, printre care se numără şi regizorul filmului de debut al festivalului, “Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii“, Cătălin Mitulescu, producătorul Daniel Mitulescu şi actriţa Dorotheea Petre, cîştigătoarea Premiului pentru Cea mai bună interpretare în secţiunea Un Certain Regard - Cannes 2006. Acţiunea filmului se petrece în Bucureştiul anului 1989. Eva, fratele ei mai mic, Lalalilu, şi părinţii lor locuiesc într-un cartier mărginaş al capitalei. Lalalilu are 7 ani şi o adoră pe Eva. Eva are 17 ani şi este pentru prima dată îndrăgostită. Viaţa Evei se schimbă, însă, în ziua în care ea şi Alexandru sparg în şcoală, din greşeală, bustul lui Ceauşescu. Sînt prinşi şi li se cere să îşi facă autocritica în faţa unei adunări comuniste. Obligat de tatăl său, securistul cartierului, Alexandru se umileşte şi scapă. Eva refuză, este exmatriculată şi transferată la o şcoală profesională de la periferia oraşului. Îl părăseşte pe Alexandru şi, împreună cu noul ei coleg, Andrei, pune la cale un plan să fugă din România. Martor al plecării celor doi, Lalalilu ia decizia vieţii lui. Un film despre cum un puşti de 7 ani ne-a scăpat de Ceauşescu, iar o adolescentă de 17 ani şi-a putut hotărî viitorul, o tragi-comedie cu nuanţe de absurd şi sublim.

Programul proiecţiilor pentru data de 4 septembrie:

Cinema Studio

orele 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00

Surprize la Palatul Regal!/ Palais Royal!

Regia: Valérie Lemercier/ 100'/ Panorama

Arenele Tomis

orele 20:00

Gala de deschidere - în prezenţa realizatorilor filmului "Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii"/ The Way I Spent the End of the World

Regia: Cătălin Mitulescu/ 102'/ Competiţie