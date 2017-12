Festivalul Internaţional de Bridge de la Mamaia - ediţia XXI

Staţiunea Mamaia găzduieşte începînd de săptămîna trecută una din cele mai importante competiţii de bridge din România. Festivalul Internaţional de Bridge, care se desfăşoară în perioada 21 august-2 septembrie a adunat la start peste 300 de participanţi. În afara celor mai buni jucători de bridge din ţară, şi-au făcut prezenţa la cea de-a 21 ediţie a întrecerii sportivi din Serbia, Austria, Irlanda, Germania şi Bulgaria. Competiţia, devenită tradiţională după ce prima ediţie a avut loc în 1979, se desfăşoară pe patru secţiuni, perechi, echipe, individual şi mixt. Competiţia de la Mamaia, cu premii în valoare de 10.000 de euro, îşi desfăşoară sesiunile în sala de la Hotel Ambasador, fiecare durînd în jur de trei ore. Întrecerea este onorată de prezenţa preşedintelui Federaţiei Române de Bridge, nimeni altul decît Ludovic Orban. “Am învăţat bridge din cărţi, încă din vremea facultăţii. Din păcate, timpul nu-mi permite să joc prea des, dar voi participa la acest festival în proba de mixt”, a spus Orban. “Este o întrecere puternică şi ne bucurăm că am reuşit să aducem o sponsorizare consistentă. Cel mai tînăr participant are 17 ani, iar cel mai vîrstnic are 80 de ani. Conform clasamentelor cel mai bun jucător din ţară este Iulian Rotaru”, a adăugat Marius Georgescu, secretarul general al federaţiei.