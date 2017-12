Festivalul „Ovidius 2050, Pod peste timp şi spaţiu: Sulmona - Tomis”

Figura poetului Publis Ovidius Naso, exilatul de la Tomis, constituie, încă, un punct de referinţă în viaţa social-cultural-artistică a Constanţei. Astfel, cu ocazia aniversării a 2050 de ani de la naşterea poetului sulmonez, Universitatea „Andrei Şaguna” Constanţa organizează o serie de manifestări reunite sub egida Festivalului „Ovidius 2050, Pod peste timp şi spaţiu: Sulmona - Tomis”. Evenimentul debutează în data de 17 august (vineri - n.r.), la orele 10.30, la sediul Universităţii „Andrei Şaguna” şi se va continua, în zilele de 18 şi 19 august a.c. Festivalul „Ovidius 2050” se află sub înaltul patronaj al Academiei Române şi este organizat de universitatea constănţeană cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, al Primăriei Municipiului Constanţa, al Consiliului Municipal Constanţa şi al Statului Major al Forţelor Navale Române, în colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului şi Dobrogei şi Asociaţia ”Nelinişti metafizice”. Preşedinte de onoare al Comitetului de organizare este acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, vicepreşedinţii fiind prof.univ.dr. Aurel Papari, rectorul Universităţii „Andrei Şaguna” şi prof.univ.dr. Victor Ciupină, rectorul Universităţii „Ovidius”. Directorul executiv al festivalului este sociologul Constantin Lămureanu, iar din Comitetul ştiinţific fac parte acad. Dan Berindei, în calitate de preşedinte şi acad. Alexandru Surdu şi prof.univ.dr. Teodor Dima, în calitate de vicepreşedinţi. Partenerii acestui eveniment acoperă aproape întreaga gamă a domeniilor cultural-artistice din Dobrogea: Liga pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, Universitatea ”Ovidius”, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Liceul “Ovidius”, Primăria Ovidiu, Fundaţia ”Andrei Şaguna”, Asociaţia arhiviştilor şi prietenilor arhivelor “Ovidius” Constanţa, Fundaţia numismatică “Ovidiu” şi ASTRA ”Andrei Şaguna” Dobrogea. Festivalul va abunda în comunicări ştiinţifice, lansări de cărţi, vernisaje, spectacole şi concerte. Închiderea festivalului are loc dumunică (19 august - n.r.), orele 20.00, în Piaţa Ovidius, unde va avea loc un spectacol.