Fetiţă de şapte ani, abuzată sexual de tatăl vitreg

Caz şocant anchetat de poliţiştii de la Mircea Vodă. O fetiţă de doar şapte ani a fost obligată de tatăl vitreg să întreţină raporturi sexuale orale. Ororile au ajuns în atenţia autorităţilor abia după ce bunica fetiţei a mers la Poliţie şi a povestit prin ce a trecut nepoata ei. Asta în timp ce mama fetei ar fi preferat ca nimeni să nu afle despre ceea ce a fost în stare să facă bărbatul alături de care trăieşte de şase ani. „Nenorocirea s-a întâmplat pe 26 martie. În aceeaşi zi am aflat şi eu totul. Fiica mea şi concubinul ei au plecat undeva şi i-au lăsat pe cei doi copii, fata de şapte ani şi băiatul de şase ani, la mine. Fetiţa a urcat în deal, s-a jucat, iar după un timp a venit la uşă şi m-a întrebat dacă ştiu ce i-a făcut tati. I-am răspuns că nu şi mi-a povestit că a legat-o de mâini, deasupra capului, apoi la ochi, a pus-o în genunchi şi că i-a dat cu aia pe la gură. Nu îmi venea să cred ce auzeam! Apoi a venit fratele ei, care mi-a spus că este adevărat şi că el a văzut toată scena în momentul în care a intrat în casă. Eu mai am un băiat, de 24 de ani, şi mi-a fost frică să îi spun ce mi-a povestit fetiţa, de teamă că va face ceva necugetat. Copila i-a zis, însă, şi lui. Exact când fiul meu se pregătea să plece spre individ, pe care îl cheamă Gheorghe Panţuru, a venit acasă fiică-mea şi mi-a spus că acesta a băut mult şi că a luat pastile ca să se sinucidă. Am mers la cuscrul meu să văd dacă el ştie ce s-a întâmplat, iar acesta mi-a spus că ar fi bine să trecem cu vederea, că a greşit, şi să ne înţelegem. Eu cred că aşa ceva nu este de ascuns! Am mers la Poliţie“, a povestit bunica fetei abuzate, Ileana Florea, în vârstă de 44 de ani.

IERTAT DE MAMĂ Parcă incapabilă să înţeleagă traumele care îi vor urmări fetiţa pentru tot restul vieţii, mama acesteia are o viziune... mai blândă asupra celor întâmplate. „A legat-o şi i-a făcut ce i-a făcut. Altceva nu s-a întâmplat! Nu a lovit-o şi nu a bătut-o. Am vorbit cu soţul după ce am aflat, împreună cu fratele meu. Nu a recunoscut. În seara aia a luat pastile şi am chemat Salvarea, care l-a dus la Palazu Mare. A doua zi a fugit de acolo şi a venit acasă. Am vorbit iar cu el şi a spus că nu este adevărat. Când am ajuns în faţa poliţiştilor a recunoscut, însă, totul. Mama mea a fost la Poliţie. Noi suntem de şase ani împreună, dar nu îl credeam în stare de aşa ceva. Se purta foarte frumos cu cei mici şi avea grijă de ei. Dar eu ştiu ce a fost în capul lui? În urmă cu două săptămâni, când se întorcea acasă a fost lovit de un tir. Eu cred că s-a lovit la cap, că altceva nu explică fapta. După accident, a început să vorbească noaptea în somn. I-am spus să meargă la spital, dar a refuzat. Eu o să fiu alături de el deoarece, pentru mine, a fost un om bun, chiar şi pentru copiii mei“, a declarat Iuliana Monica Pintilie, de 30 de ani, mama fetei abuzate.

SECHELE PE VIAŢĂ Specialiştii spun că, deşi momentan copila nu înţelege gravitatea acestui incident, traumele abuzului o vor urmări toată viaţa. „Este clar că fetiţa a suferit o traumă emoţională foarte puternică. La copiii de o vârstă mai mică, însă, terapia poate să aibă mai multe şanse de recuperare, mai ales că în timp intervine şi uitarea. Copiii trebuie, însă, urmăriţi foarte atent. Şi aici un rol important îl are mama. Ea trebuie să fie consiliată, pentru că este posibil ca fetiţa să manifeste ulterior anumite tulburări de comportament sau de somn. În acelaşi timp, ea poate să intre într-o stare de depresie. Specialiştii trebuie să lucreze împreună cu mama pentru ca fata să depăşească această traumă“, a declarat psihologul Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. În faţa anchetatorilor, Gheorghe Panţuru, de 31 de ani, şi-a recunoscut fapta. În urma propunerii înaintate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, magistraţii au dispus, marţi după-amiază, arestarea preventivă a individului, pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de viol în formă agravantă. Totodată, anchetatorii spun că nu este pentru prima dată când Panţuru încalcă legea. El a mai fost judecat pentru furt, după ce în 2009 a furat o vacă dintr-o fermă de la marginea localităţii, iar doi ani mai târziu, pentru înşelăciune, după ce a obţinut un împrumut cu acte false.

CASTRARE! La începutul lunii trecute, 27 de parlamentari PSD au readus în atenţia opiniei publice subiectul castrării chimice a pedofililor. Aceştia au depus o iniţiativă legislativă ce prevede castrarea chimică a persoanelor care au abuzat sexual copii. Potrivit documentului, autorii unor astfel de infracţiuni pot fi obligaţi să urmeze tratamentul de castrare chimică. În cazul în care indivizii condamnaţi după ce au abuzat sexual copii acceptă să se supună castrării chimice, ei beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor speciale de pedeapsă. În expunerea de motive, iniţiatorii demersului legislativ arată că „prin măsura de castrare chimică se înţelege inhibarea pornirilor sexuale, prin metode chimice, ale condamnatului găsit vinovat de abuz sexual asupra unui copil minor, în scopul prevenirii unei recidive. (…) Castrarea chimică este reversibilă şi constă în administrarea unor medicamente ce reduc nivelul testosteronului, inhibând astfel dorinţele sexuale. Drept urmare, este redus libidoul şi dispar fanteziile deviante ce duc la abuzul minorilor“.