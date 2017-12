„Fetița“, „Detergentul“ și „Pomana“ îi usucă de bani pe naivi!

Escrocii nu duc niciodată lipsă de creativitate atunci când născocesc metode de păcălit și jefuit oameni de bună-credință. Iar polițiștii trebuie să țină pasul cu inspirația fără limite a infractorilor, astfel încât cetățenii să nu aibă de suferit. De aceea, poliţiştii Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii împreună cu polițiștii de proximitate din cadrul Secției 3 Poliție Constanța au derulat activităţi de prevenire în domeniul prevenirii infracţiunilor contra patrimoniului - furturi personale, din locuințe și înșelăciuni. Activitățile s-au desfășurat cu precădere în asociațiile de locatari și în rândul vârstnicilor.

PÂNĂ UNDE MERGE CREATIVITATEA INFRACTORILOR

În acest fel, oamenii au învățat cum să nu cadă victime escrocilor care utilizează metode precum „Împrietenirea“, „Pomana“ sau „Detergentul“, dar și cea mai nouă găselniță a infractorilor: „Fetița”. Amintim că, cei care folosesc metoda „Împrietenirea” se prezintă în grup mare la domiciliile unor persoane de vârste înaintate şi, sub pretextul că oferă servicii de deratizare a imobilului sau verifică instalaţiile de furnizare a gazelor naturale, pătrund în locuinţa acestora de unde fură tot ce găsesc. Cei care păcălesc prin metoda „Pomana” umblă în grupuri de cel puțin două persoane. Aceștia se îmbracă în haine închise la culoare, de doliu, merg la uşile bătrânilor cu pachete de pomană şi, în timp ce unul vorbeşte cu proprietarii, o altă persoană scotoceşte în dormitoare. La fel se operează și prin metoda „Detergentul”, numai că infractorii pretind că oferă diverse produse de curățat bucătăria sau baia, care fac „minuni“. De departe, cea mai cunoscută este metoda „Accidentul”, prin care infractorii contactează victimele telefonic și, dându-se drept rude, avocați, procurori sau chiar medici, solicită sume de bani pentru „rezolvarea amiabilă” a unor necazuri ivite în urma unor accidente rutiere în care au fost implicați apropiați ai bătrânilor sunați.

METODA „FETIȚA”, CEA MAI NOUĂ GĂSELNIȚĂ DEDICATĂ TINERILOR

Dacă metodele descrise mai sus țintesc în special bătrânii care locuiesc singuri, escrocii „s-au gândit” și la tinerii cu o stare materială suficient de bună încât să își permită să circule cu mașina. Cea mai nouă modalitate de păcălire în acest sens a fost denumită în rândul cetățenilor „Fetița” și a fost adusă în atenție de un bucureștean care a scris pe Facebook despre asta. „După serviciu am intrat într-un magazin. Ies și mă urc în mașină. În acest timp a alergat la mine o fetiță, de aproximativ 12 - 14 ani. M-a rugat frumos să o duc până acasă. Însă am observat că ceva mai departe era o mașină ciudată și cu ferestre complet fumurii. De asemenea, am observat că fata se tot uita straniu, periodic la ea. De aceea, eu i-am spus că nu o voi duce nicăieri, dar voi chema un taxi. Dintr-o dată ea s-a întors brusc și a fugit. Chiar în acea mașină dubioasă. Acum am înțeles totul. Sensul acestei escrocherii constă în următoarele: în mașina ta urcă o fată străină, necunoscută. Apoi din acea mașină ciudată apare „tatăl” ei și vă acuză de pedofilie! Încercați apoi să demonstrați că sunteți nevinovat”, a povestit bărbatul.