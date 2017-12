Fiecare stat îşi stabileşte propriul sistem de impozitare

Eurodeputata PSD Rovana Plumb afirmă că UE nu are competenţe în materie de taxare privind impozitele directe, astfel că fiecare stat îşi stabileşte propriul sistem, iar invocarea UE de către Guvern confirmă că acesta se află în incapacitatea de a-şi justifica acţiunile. Eurodeputata PSD Rovana Plumb, membră a Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a Parlamentului European, îşi manifestă îngrijorarea cu privire la măsurile pe care intenţionează să le adopte Guvernul de la Bucureşti privind impozitarea bonurilor valorice de masă acordate salariaţilor. \"Este cunoscut faptul că UE nu are competenţe în materie de taxare privind impozitele directe; prin urmare, fiecare stat membru îşi stabileşte propriul sistem de impozitare a veniturilor salariaţilor. Invocarea UE pentru a motiva această măsură, confirmă încă o dată faptul că Executivul este în incapacitate de a-şi justifica aşa-numitele “acţiuni anticriză”. Acestea ajung să-i afecteze, culmea, pe cei care sunt deja victime ale crizei, pe angajaţi, în special pe cei cu venituri reduse, care se află în acelaşi timp şi sub ameninţarea pierderii locului de muncă\", a declarat Rovana Plumb. În opinia deputatei europene, \"prin planurile de impozitare a bonurilor valorice de masă, Guvernul ajunge să lanseze “dieta de criză Boc”\". Rovana Plumb se alătură demersului sindicatelor de a se opune propunerii de impozitare a bonurilor valorice de către Guvern şi solicită autorităţilor să se concentreze pe măsuri care vin în sprijinul populaţiei, prin crearea de locuri de muncă şi asigurarea unui trai mai bun fiecărui cetăţean. Unele sindicate se opun ferm impozitării bonurilor valorice şi ameninţă cu proteste, cerând să fie consultate în acest sens, în timp ce Blocul Naţional Sindical (BNS) acceptă această propunere motivând că este o directivă europeană şi că trebuie respectată. Vicepreşedintele \"Cartel Alfa\", Liviu Apostoiu, a declarat, miercuri, că nu va accepta această propunere de impozitare şi că sindicaliştii vor ieşi în stradă într-un număr foarte mare. „Nu vom accepta impozitarea bonurilor valorice. Ce rost îşi mai au aceastea după impozitare? Până acum, nici angajatul nici angajatorul nu plăteau taxe în acest sens, fiind un avantaj pentru ambele părţi. Ne vom opune dacă această propunere va deveni lege şi ne vom retrage de la orice negociere\", a spus Apostoiu. În opinia liderului \"Cartel Alfa\", Guvernul încearcă din nou să dea vina pe UE, pe FMI şi pe Banca Mondială pentru a-şi motiva măsurile pe care le consideră anticriză. La rândul său, preşedintele CNSRL - Fraţia, Marius Petcu, a spus, că această propunere este \"un prim pas dintr-o serie de biruri\". \"Guvernul a mai găsit o modalitate de a încerca să rezolve criza pe seama celor mulţi, pe seama salariaţilor. Ne opunem ferm şi cerem o întâlnire de urgenţă pe această temă. Sper ca această propunere să fie doar o intenţie, să nu ajungă lege\", a afirmat Petcu.