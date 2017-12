Fiica lui Hagi conduce cu permis american

Aflată la studii în Statele Unite, în Los Angeles, tânăra actriță Kira Hagi, fiica „Regelui” fotbalului românesc Gică Hagi, a obținut zilele trecute permisul de conducere american. Pentru că nu este obișnuită cu traficul de acolo, Kira Hagi preferă să ajungă în clasă mult mai devreme decât colegii ei. Fiica celebrului fotbalist spune că preferă să stea în clasă și să deseneze sau să asculte muzică decât să întârzie. „Sunt proaspăt deținătoarea unui carnet de conducere și încă nu știu exact cum să estimez cât timp îmi ia să ajung la universitate, așa că prefer să plec mult mai devreme (ca o studentă conștiincioasă ce sunt - mai avea cineva vreun dubiu? He he!). Numai că așa ajung să fiu prima în clasă și am de așteptat chiar și 40 de minute până își face apariția primul coleg. Îmi pun căștile și uneori văd un film sau ascult muzică și desenez”, a scris Kira Hagi pe contul ei de Facebook.