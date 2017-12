Filmele asiatice deţin monopolul pe premii la Festivalul de la San Sebastian

Juriul Festivalului internațional de cinema de la San Sebastian, nordul Spaniei, a decernat sâmbătă seară numeroase premii filmelor asiatice, începând cu ''I am not Madame Bovary'' al regizorului chinez Feng Xiaogang, peliculă care fusese remarcată încă de la Festivalul de la Toronto, a relatat duminică, 25 septembrie, agenția France Presse. Această comedie satirică a fost recompensată cu Cochilia de Aur, iar Cochilia de argint pentru cea mai bună actriță a fost decernată actriței chineze Fan Bingbing, care interpretează personajul principal al peliculei. În film, personajul interpretat de Fan Bingbing se pierde în labirintele administrației chineze încercând să anuleze divorțul fictiv obținut de soțul său. Proiectat în premieră la Festivalul de film de la Toronto, din Canada, filmul a fost recompensat cu acel prilej cu premiul Federației internaționale a criticilor de film.

Șaptesprezece filme au fost în competiția festivalului, reprezentând propuneri din China, Spania, Argentina, Chile, Franța, Marea Britanie, SUA, Suedia, Islanda, Polonia, Coreea de Sud și Japonia. Această a 64-a ediție a festivalului l-a încoronat de asemenea pe prolificul regizor sud-coreean Hong Sang-soo, care a obținut premiul pentru cel mai bun regizor pentru pelicula ''Yourself and Yours''. Spaniolul Eduard Fernandez a obținut Cochilia de Argint pentru cel mai bun actor pentru rolul din pelicula ''El Hombre de las mil caras'', în regia lui Alberto Rodriguez, despre viața unui veritabil spion spaniol, Francisco Paesa.

La secțiunea ''Orizonturi latine'', consacrată filmelor latinoamericane, premiul a fost decernat lungmetrajului ''Rara'', al regizoarei din Chile Pepa San Martin.