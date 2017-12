Filmul "Lunetistul american/ American Sniper", regizat de Clint Eastwood, s-a clasat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 90,2 milioane de dolari de vineri până duminică, potrivit boxofficemojo.com. Filmul "Lunetistul american/ American Sniper" este inspirat din povestea adevărată a lunetistului Chris Kyle, devenit o adevărată legendă a armatei americane, pentru modul în care a luptat în Irak, protejându-şi colegii de arme. Filmul prezintă atât faptele de război ale soldatului considerat cel mai eficient lunetist din istoria militară a Statelor Unite, cât şi lupta acestuia cu traumele cauzate de război şi încercarea de a fi un soţ şi un tată model. Rolul principal este jucat de Bradley Cooper. Comedia "Nuntaşi de închiriat/ The Wedding Ringer", regizată de Jeremy Garelick, a debutat pe locul al doilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 21 de milioane de dolari de vineri până duminică. Pelicula îi are în distribuţie pe Kevin Hart, Ken Howard, Kaley Cuoco şi Josh Gad şi prezintă povestea lui Doug, care urmează să se însoare, dar nu are niciun prieten pe care să îl desemneze cavaler de onoare. Viitorul mire decide să apeleze la serviciile unei firme, iar ce urmează pare să fie mai mult decât şi-a dorit. Comedia de familie "Paddington" a debutat pe locul al treilea în box office-ul nord american, cu încasări de 19,28 milioane de dolari. Filmul este regizat de Paul King, îi are în distribuţie pe Nicole Kidman, Julie Walters, Sally Hawkins, Hugh Bonneville şi Ben Whishaw şi spune povestea ursuleţului Paddington, venit din jungla peruviană să îşi caute o casă în Londra, unde ajunge să cunoască familia Brown care îl îngrijeşte şi îi oferă o un cămin. Filmul "Taken 3: Teroare în L.A.", cu Liam Neeson şi Maggie Grace, s-a clasat pe locul al patrulea în topul încasărilor, cu 14,05 milioane de dolari în al doilea weekend de difuzare. "Taken 3: Teroare în L.A", al treilea film al seriei care îl are ca protagonist pe Liam Neeson, îl prezintă pe fostul agent Bryan Mills încercând să-şi dovedească nevinovăţia după ce este acuzat de comiterea unei crime la care nici măcar nu a fost martor. Mills este urmărit, iar în lupta sa cu cei ce îi vor răul se foloseşte de toate aptitudinile şi cunoştinţele pe care le are pentru a găsi adevăratul vinovat şi a-şi reabilita numele. Locul al cincilea în topul încasărilor din weekend a revenit peliculei "Selma", cu 8,3 milioane de dolari. Filmul, aflat la al patrulea weekend de difuzare, este regizat de Ava DuVernay şi este o cronică a campaniei lui Martin Luther King privind dreptul la vot, prin intermediul unei marş istoric desfăşurat de la Selma la Montgomery, în statul american Alabama, în 1965.