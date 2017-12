Filmul lui Cătălin Mitulescu şi alte 45 de producţii, într-o secţiune a Berlinalei

Filmul "Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii", în regia lui Cătălin Mitulescu, şi alte 45 de lung şi scurtmetraje fac parte din programul Generation al Festivalului de Film de la Berlin (8-18 februarie). Lista completă a titlurilor, anunţată de organizatori, cuprinde 21 de scurtmetraje şi 25 de lungmetraje împărţite în două competiţii: Generation Kplus (numită pînă acum Kinderfilmfest) şi Generation 14plus. Din ultima face parte şi lungmetrajul românesc de debut care a avut premiera mondială în mai 2006, la Cannes. Generation - secţiunea Berlinalei ce cuprinde filme în care lumea este privită din perspectiva copiilor şi tinerilor - împlineşte, în 2007, 30 de ani.

O coproducţie România-Franţa, "Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii" este povestea maturizării unei fete de 17 ani, Eva (interpretată de Dorotheea Petre), alături de fratele ei mai mic, Lalalilu, într-un cartier de la marginea Bucureştiului, în ultimul an al dictaturii lui Ceauşescu. Filmul a lansat-o pe tînăra actriţă Dorotheea Petre, care a obţinut premiul de interpretare feminină al secţiunii Un Certain Regard la Cannes.

Competiţia de filme cu tineri Generation 14plus se va deschide pe 9 februarie cu drama braziliană "Antônia", în regia lui Tata Amaral, a cărui carieră internaţională a început la Berlinală în secţiunea Forum, în urmă cu zece ani. Un alt punct de atracţie al programului 14plus este premiera internaţională a filmului "The Fall" (SUA/India), în regia lui Tarsem Singh. Această producţie copleşitoare din punct de vedere vizual, o odisee pe tărîmul ficţiunii şi al realităţii, a fost turnată în locaţii din 23 de ţări.

Cealaltă competiţie, Generation Kplus, se va deschide tot pe 9 februarie cu premiera internaţională a filmului "The Last Mimzy". Regizorul acestui fantasy este americanul Robert Shaye, fondatorul New Line Cinema şi producător al trilogiei "Stăpînul inelelor".

Cîştigătorii competiţiilor Generation Kplus şi Generation 14plus sînt aleşi de un juriu format din 11 copii, respectiv de un juriu alcătuit din şapte tineri.

Programul de filme cu copii de la Berlinală a debutat în 1978, sub titulatura Kinderfilmfest, iar în 2004 i s-a adăugat competiţia 14plus, de filme cu tineri. Anul acesta, secţiunea a fost redenumită, pentru a sublinia structura sa, astfel că de acum înainte competiţiile se numesc Generation Kplus şi Generation 14plus.