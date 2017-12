Final trist de sezon pentru FC Farul

Ultima reprezentație a Farului pe teren propriu în sezonul 2015-2016 s-a încheiat cu un rezultat de egalitate, 2-2 (Adi Pătulea 11, 52 / Enciu 66, G. Iordache 68) cu Dacia Unirea Brăila, într-o partidă din etapa a 10-a a play-off-ului Seriei 1 a Ligii a 2-a la fotbal. Un meci disputat sub amenințarea falimentului care plutește asupra clubului constănțean, aflat la un pas de dispariția de pe harta fotbalului românesc. Și ca un arc peste timp, meciul de sâmbătă, dintre FC Farul Constanța și Dacia Unirea Brăila, a adunat în tribunele stadionului „Farul” aproximativ 500 de spectatori, spre deosebire de tribunele arhipline, 20.000 de spectatori prezenți cu două ore înainte de fluierul de start, din partida FC Constanța - FCM Progresul Brăila jucată în urmă cu 28 de ani pe același stadion, și care parafa revenirea formației constănțene pe prima scenă a fotbalului românesc la finalul sezonului 1987-1988. Atunci a fost 3-2 (Nedelcearu, Zahiu, Ștefan Petcu / Glonț, Titirișcă) pentru echipa de pe litoral. O tempora!!!

Revenind la meciul de sâmbătă, Farul a condus cu 2-0 grație dublei lui Adi Pătulea, dar și a intervențiilor portarului Dinu, însă oaspeții au restabilit egalitatea într-un interval de trei minute, iar Farul a irosit șansa de a încheia campionatul pe locul 4. Suporterii Farului au cântat pe toată durata meciului, „Farul nu moare” și „În Constanța doar Farul contează” fiind scandările preferate.

Au evoluat următoarele formații - FC Farul (antrenor Ion Barbu): Dinu - Băjan, Fl. Pătraşcu (cpt.) (73 Țăranu), Al. Ioniţă I, Corcoveanu - A. Ionescu - Al. Matei (36 Moldoveanu), C. Milea (82 Vlăescu), C. Neagu - Pătulea, S. Chiţu; Dacia Unirea (antrenor Alin Pînzaru): Olaru - G. Niță, Olenic, Necoară, Stănciulescu (cpt.) - D. Oprea - M. Iordache (56 Dima), Ioan (67 Mucuță), Pușcașu, G. Iordache - Enciu (67 Muscă). Cartonaș galben: C. Milea. Partida a fost arbitrată la centru de Cristian Georgescu (București).

„ÎMI DORESC DIN TOT SUFLETUL CA ACEST JOC SĂ NU FI FOST ULTIMUL PENTRU FARUL”

„Sunt bucuros că am obținut acest punct, pentru că în urma jocului cred că mai mult nu puteam să scoatem. Cu toate că am avut 2-0, trebuie să recunoaștem că am fost dominați în proporție de șaptezeci și cinci la sută acasă, ceea ce nu este normal. Băieții nu au mai putut să se concentreze și în urma celor întâmplate în ultimul timp la acest club. În momentul de față îmi doresc din tot sufletul ca acest joc să nu fi fost ultimul pentru FC Farul Constanța. Cei care pot susține acest club nu trebuie să lase să dispară un simbol al fotbalului, un club de tradiție din fotbalul românesc. Este o situație critică și ar fi păcat să dispară Farul. Se mai poate face ceva, dar trebuie ca oamenii să își dorească să salveze acest club”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Barbu.

Celelalte rezultate ale partidelor jucate sâmbătă, în etapa a 10-a a play-off-ului Seriei 1 din Liga a 2-a la fotbal: SC Bacău - Rapid București 1-1 și Academica Clinceni - Dunărea Călărași 0-3.

Clasament: 1. Rapid 44p (golaveraj: 12-11), 2. Călăraşi 41p (22-8), 3. Brăila 35p (16-13), 4. SC Bacău 30p (16-16), 5. FC FARUL 29p (17-23), 6. Clinceni 27p (15-27). Giuleştenii sunt promovați matematic în Liga 1, însă trebuie să aştepte decizia FRF în privinţa penalizării cu șase puncte dictată de FIFA.

Din Seria a 2-a, Gaz Metan Mediaş a promovat în Liga 1, iar UTA va disputa barajul de promovare.

Citește și:

Fotbal Club Farul, în fața ultimului meci?

FC Farul, aproape să intre în faliment