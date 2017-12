Finanţele au vîndut titluri de un miliard de lei

Ministerul Finanţelor Publice a vîndut, săptămîna trecută, titluri de stat de tip benchmark în valoare totală nominală de un miliard de lei, cu scadenţă în octombrie 2010, randamentul mediu calculat fiind cuprins între 6,5% şi 6,6%. La licitaţie au participat 11 bănci - dealeri primari, iar subscrierile au însumat 2 miliarde de lei. Dobînda a fost stabilită la 6% pe an şi va fi plătită anual în data de 25 octombrie. Nivelul preţului maxim acceptat s-a plasat la 96,782% din valoarea nominală, iar preţul mediu a fost de 97,9994%. MFP a aprobat, la începutul acestei săptămîni, prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discount şi obligaţiunilor de tip benchmark aferente lunii februarie, în sumă de 1,1 miliarde de lei. Maturitatea certificatelor de trezorerie va fi de şase luni, iar valoarea nominală a unui titlu a fost fixată la 10.000 de lei.

Pentru primul trimestru al acestui an, MFP a anunţat un volum indicativ al emisiunilor de certificate de trezorerie şi obligaţiuni de stat de tip benchmark în sumă de 5,7 miliarde de lei. Primele trei licitaţii, în valoare cumulată de 3,5 miliarde de lei, au fost realizate în 8 ianuarie şi 15 ianuarie, următoarele licitaţii de titluri de stat urmînd să aibă loc la 1 martie şi 12 martie. Finanţele au atras în data de 8 ianuarie două miliarde de lei în depozite la o lună, cu un randament de 6,04% pe an, şi 500 de milioane de lei în depozite la şase luni, cu un randament mediu calculat de 6,28% pe an. În 15 ianuarie, MFP a vîndut certificate de trezorerie cu discount la termen de şase luni în valoare de un miliard de lei, cu un randament de 5,81% pe an. Pentru acest an, MFP a anunţat un plafon de opt miliarde de lei (aprox. 2,3 miliarde de euro) pentru împrumuturile de pe piaţa internă şi posibilitatea revenirii pe pieţele internaţionale de capital, cu emisiuni de titluri de aprox. 500 de milioane de euro.