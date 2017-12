FÎNTÎNELE - Popescu va continua lucrările de infrastructură

Primarul comunei Fîntînele, Gheorghe Popescu, care candidează la un nou mandat, şi-a prezentat, ieri, în faţa locuitorilor, bilanţul activităţii sale din ultimii doi ani şi jumătate, timp în care a fost primar al comunei nou înfiinţate. Popescu le-a amintit oamenilor că prima campanie electorală s-a desfăşurat printre ruinele a ceea ce mai rămăsese din localitate, în condiţiile în care aici nu au fost derulate niciodată investiţii. ”După doi ani, în Fîntînele s-au schimbat foarte multe. Acum avem o grădiniţă modernă, o biserică nouă şi un cămin în care nu ne este frică să intrăm pentru că va cădea pe noi. Şcoala a fost reabilitată şi extinsă, am reuşit să o încălzim cu centrală, am înfiinţat sistemul de iluminat public. Toate aceste proiecte le-am realizat cu sprijinul necondiţionat al Consiliului Judeţean Constanţa”, a declarat Popescu. El a adăugat că în prezent se lucrează la pietruirea şi asfaltarea drumurilor, reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă, amenajarea unui teren de fotbal şi a unor perdele forestiere. La rîndul său, deputatul social-democrat Alexandru Mazăre a declarat că localitatea Fîntînele va avea în continuare sprijinul PSD, atît de la nivel judeţean, cît şi de la centru. El a menţionat o parte din programele sociale pe care PSD le are în vedere pentru un mandat viitor: majorarea pensiilor, acordarea celei de-a 13-a pensii, jumătate înainte de Paşte şi jumătate înainte de Crăciun, majorarea subvenţiilor pentru agricultură la 15 milioane de lei, subvenţionarea cu 50% a motorinei, extinderea programului de construire de locuinţe ieftine pentru tineri, acordarea alocaţiei pentru copii, în acelaşi cuantum, de la naştere, pînă la vîrsta de 18 ani. Prim vicepreşedintele PSD Constanţa, preşedintele CJC, Constantinescu Nicuşor Daniel, a completat afirmaţiile deputatului constănţean şi a spus că programul acordării de burse de merit pentru copiii din clasele V - VIII va continua, iar valoarea burselor va fi majorată. ”La Fîntînele am alocat fonduri echivalente cu bugetul comunei pe o perioadă de 50 de ani”, a mai spus Constantinescu.

LUMINA - Chiru îşi propune aducerea localităţii la .. lumină

Candidatul PSD pentru funcţia de primar la Lumina, Dumitru Chiru, şi-a prezentat, ieri, programul electoral cu care doreşte să obţină conducerea primăriei din localitate. Printre priorităţile lui Chiru se numără pietruirea şi asfaltarea tuturor drumurilor din comună, racordarea integrală a comunei la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi la reţeaua de gaze. ”Proiectul pentru racordare la gaze este aprobat şi a obţinut finanţarea în urmă cu şase luni. Cu toate acestea, nu s-a săpat pînă acum niciun metru de şanţ. Comuna Lumina va fi o comună metropolitană, pentru că face parte din Zona Metropolitană Constanţa. Trebuie să scoatem această comună la… lumină”, a declarat Chiru. Afirmaţiile candidatului au fost susţinute şi de Alexandru Mazăre, care a declarat că speră ca, la 1 iunie, Lumina să aibă conducere PSD, iar comuna să devină una etalon. ”Comuna arată ca în urmă cu 12 ani, cu toate că ar trebui să poată fi comparată cu un cartier al municipiului Constanţa. Avem proiecte, avem programe viabile care trebuie puse în aplicare”, a mai spus parlamentarul. La rîndul său, Constantinescu a spus că, indiferent de votul care va fi dat la 1 iunie, el va avea conştiinţa împăcată, întrucît le-a prezentat oamenilor programele pe care PSD intenţionează să le deruleze, în continuare, în tot judeţul, precum şi pe cele realizate pe parcursul celor patru ani de mandat. ”Aici ar trebui să aveţi săli de sport moderne, cămine culturale, iar în 2008 nu ar trebui să existe problema drumurilor sau a apei potabile, avînd în vedere că Lumina este doar la doi paşi de Constanţa”, a mai spus Constantinescu.