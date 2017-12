Firmele de pe litoral, la control! Campanie în această vară!

Cei care au afaceri pe litoral trebuie să respecte legislația în vigoare, atât în domeniul protecției consumatorului, cât și în ceea ce privește legislația muncii. Inspecția Muncii a lansat Campania națională privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă în unitățile care își desfășoară activitatea pe litoralul românesc al Mării Negre. Acțiunile de control se desfășoară în perioada 1 iulie - 1 septembrie, în unitățile care funcționează în stațiunile de pe litoralul românesc. Activitatea de control va fi concentrată pe respectarea prevederilor legale cu privire la relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă. Inspecția Muncii precizează într-un comunicat că o atenție deosebită va fi acordată legalității contractelor de muncă și respectării timpului de muncă și a celui de odihnă. Inspectorii de muncă, împreună cu cei antifraudă, din cadrul ANAF, vor efectua controale comune prin operațiunea Cronos, gândită special pentru prevenirea și combaterea muncii la negru și a celei subdeclarate. Campania care este lansată prin Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța și planul comun pe care Inspecția Muncii îl are cu Direcția Generală Antifraudă Fiscală, prin operațiunea Cronos, vor contribui la diminuarea efectelor nocive pe care munca la negru și, mai nou, la gri le provoacă societății și membrilor ei, se arată în comunicat. ”Suntem preocupați de stabilirea unui nivel real de salarizare și respectarea legii. Mirajul muncii de sezon pe litoral face an de an victime printre cei care speră să obțină venituri nebănuite. Ne propunem protejarea acestora și asigurarea de locuri de muncă sigure și sănătoase. Inspectoratul teritorial de muncă Constanța va monitoriza activitățile specifice sezonului estival, inspectorii de muncă fiind pe teren zi și noapte”, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.