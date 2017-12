Florence Welch a inspirat noua colecţie Gucci

Florence Welch, solista grupului Florence and the Machine, este muza care a inspirat cea mai recentă colecţie a casei Gucci. Încrederea şi caracterul puternic al solistei britanice au reprezentat sursele de inspiraţie pe care Frida Giannini, directorul de creaţie al companiei Gucci, a dorit să le includă în creaţiile vestimentare ce fac parte din colecţia toamnă/iarnă 2011 a renumitei case italiene. ”Atunci când am creat această colecţie, mă gândeam la o muză puternică şi misterioasă. Florence Welch este o astfel de femeie. Am cunoscut-o la Los Angeles, la ediţia din acest an a galei de decernare a premiilor Grammy şi am fost captivată de personalitatea ei. Are o personalitate puternică iar concertele ei sunt fascinante. Are, totodată, acel look încrezător, care merge mână în mână cu stilul feminin promovat de casa Gucci”, a declarat Frida Giannini. Creatoarea italiană i-a ales în trecut pe Mark Ronson, Rihanna şi James Franco pentru a apărea în campaniile Gucci, iar în opinia ei, succesul acestor evenimente a demonstrat faptul că a avut mult fler atunci când a venit vorba de a descoperi noi talente. ”Am lucrat cu toţi trei, înainte ca ei să devină atât de celebri pe cât sunt în prezent. Gucci a avut succes construind o punte între trecut şi prezent. Avem un trecut bogat, dar întotdeauna avem privirile îndreptate şi spre viitor, iar aceste colaborări exemplifică perfect acest lucru”, a mai declarat Frida Giannini.

Florence Welch este solista grupului britanic Florence and the Machine, al cărui stil combină armonios mai multe genuri muzicale, bazându-se cu precădere pe soul, indie rock şi pop. Albumul de debut, ”Lungs”, lansat în 2009, a fost extrem de bine primit atât de public, cât şi de criticii de specialitate, fiind desemnat cel mai bun material discografic britanic la gala premiile BRIT din 2010. Florence Welch a fost nominalizată la cea de-a 53-a ediţie a premiilor Grammy, la categoria cel mai bun artist debutant.