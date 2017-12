Florentin Popescu şi invitaţii săi, la ceasul amintirii în “Fotoliul de onoare“

O apariţie editorială recentă şi demnă de remarcat o constituie volumul “Fotoliul de onoare. Convorbiri, evocări, amintiri“, în care autorul, Florentin Popescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi ziarist, reuneşte cîteva din cele mai frumoase eseuri, interviuri, mărturisiri din opera sa. Fascinat de puterea cuvîntului tipărit, încă din copilărie şi pasionat, din vremea studenţiei, să călătorească prin ţară, să cunoască cît mai mulţi oameni şi să scrie despre faptele lor şi despre locurile pe care le-a văzut, Florentin Popescu a scris mult în diverse publicaţii, gîndind că scrierile sale i-ar putea interesa şi pe alţii. Şi chiar aşa s-a şi întîmplat, truda sa în faţa colii albe de hîrtie nefiind zadarnică.

Avînd o experienţă literară şi publicistică notabilă, opera sa tipărită cuprinzînd cîteva zeci de apariţii editoriale, cele mai multe fiind grupări de evocări, comentarii şi reportaje, de această dată, Florentin Popescu şi-a invitat, într-un volum inedit, la ceasul amintirii, într-un imaginar “Fotoliu de onoare“, în care timpul s-a oprit atît cît să cuprindă prezentul între coperţile cărţii, prietenii săi mai vechi sau mai noi, oameni de o frumoasă atitudine morală şi sufletească. Autorul şi invitaţii săi, deopotrivă, deapănă amintiri despre oameni şi locuri de odinioară ori “convorbesc“ despre lume, viaţă, literatură şi alte subiecte la fel de interesante, inepuizabile. “Cartea de faţă s-a născut - într-un fel - de la sine, fiindcă de la sine se înţelege că oamenilor cu care am avut plăcerea de a conversa şi despre care scriu aici le-am oferit imaginar în sufletul, în gîndul şi-n amintirea mea. Pe de altă parte, vîrsta de şaizeci de ani constituie pentru un scriitor bun, şi nimerit prilej de meditaţie şi un bilanţ asupra propriei vieţi. Privind, aşadar, în oglinda propriului trecut şi prezent am socotit ca pe o datorie de conştiinţă nevoia de a în faţa contemporanilor mei, de ceea ce am făcut şi ce nu am făcut, ca şi de opiniile proprii în legătură cu o problemă sau alta“, mărturiseşte autorul.

Din rîndul invitaţilor în fotoliul de onoare al lui Florentin Popescu fac parte: Veronica Porumbacu, Fănuş Neagu, George Macovescu, Romul Munteanu, Tia Peltz, Radu Cârneci, Petre Ghelmez, George Potra, Mircea Sântimbreanu, Gheorghe Piluţ, Petru Dumitriu, George Ţărnea, Vasile Speranţa, Gabriela Defour-Voiculescu, Mihail Steriade, I. L. Caragiale şi şaisprezece Cetăţeni de Onoare ai Buzăului. Micul şi binevenitul festin literar va face, cu siguranţă, ca apropierea dintre cititori şi invitaţii din fotoliul imaginar al autorului să fie un bun prilej de bucurie, invitînd la o lectură plăcută. Cartea a apărut, anul acesta, la editura RAFET.