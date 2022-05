Florin Cîțu a demisionat din funcția de președinte al PNL

Florin Cîțu a convocat pentru astăzi o ședință a Biroului Executiv al PNL, însă aceasta nu a putut avea loc din lipsă de cvorum. Mai mulți liderii ai partidului, care îi cereau lui Cîțu să demisioneze, au boicotat ședința. Ulterior, Cîțu și-a anunțat demisia de la șefia PNL.

”Am cerut această ședință. Această ședință BEx este singura statutară convocată în acest weekend. Rolul acestei ședințe era a de avea o discuție cu colegii cu care am pornit la drum acum un an de zile. Era o șansă pentru a le mulțumi că am lucrat împreună. Voiam să discutăm despre ceea ce este considerat acțiunile mele referitoare la acest compromis cu PSD. Niciodată nu am fost confortabil cu compromisul cu PSD. (…) Din păcate am avut dreptate, e un efect de bumerang, inflația crește, dobânzile cresc, toate aceste măsuri care nu au fost luate vor avea un efect de boomerang. Aș fi vrut să am o discuție despre celălalt argument, PNI. PNI nu este implementat de președintele de partid.

Nu am avut șansa să discut cu colegii mei. Nu au vrut să participe la singura ședință convocată statutar.

Suntem un partid la guvernare. Lângă România este război. Situația economică se deteriorează. Ceea ce facem noi în acest moment, deși o spunem că o facem pentru stabilitate, tocmai stabilitate nu arată. Aș fi vrut să îmi prezint demisia în fața colegilor, nu s-a putut, nu au fost acolo, așa că doar am înregistrat-o la partid”, a declarat acesta..