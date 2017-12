Florin Nicolae, împrumutat la Universitatea Cluj

După ce îl împrumutase pe pivotul Marius Mocanu la Universitatea Cluj, conducerea campioanei României, HCM Constanţa, a decis să îi ofere şi interului stânga Florin Nicolae (30 ani) posibilitatea de a evolua mai mult. Cum lupta pentru un post de titular cu Csepreghi, A. Stamate sau Angelovski era foarte grea, iar şansele ca Nicolae să evolueze constant erau destul de mici, s-a decis ca fostul internaţional să meargă până în vară tot la Universitatea Cluj, una dintre echipele bune ale campionatului. Florin Nicolae a ajuns ieri la noua echipă, acolo unde îşi doreşte să devină unul dintre jucătorii de bază. „Am ales Universitatea Cluj pentru că îmi doresc să joc. Am avut mai multe oferte, dar am ales Clujul pentru că este o echipă tînără, ambiţioasă, care îşi doreşte mai mult decât poziţia ocupată în acest moment în clasament. Sunt puţin dezamăgit că nu am mai jucat la HCM în ultima perioadă şi am decis că este mai bine să plec la o altă formaţie decât să nu evoluez deloc“, a declarat Florin Nicole. Fostul internaţional va juca la Cluj-Napoca până la finalul acestui sezon, el fiind sub contract cu HCM până în vara anului 2012. Ca şi în cazul lui Mocanu, înţelegerea dintre cele două cluburi prevede ca Nicolae să nu aibă drept de joc în meciul direct.

CRICIOTOIU, LA PRIMUL ANTRENAMENT. Ultima achiziţie a HCM-ului, interul dreapta Bogdan Criciotoiu, a efectuat ieri dimineaţă primul antrenament la Sala Sporturilor cu noua sa echipă. El a lipsit săptămâna trecută deoarece a trebuit să-şi rezolve unele probleme personale. La prima şedinţă de pregătire în sală din această săptămână nu s-a antrenat cu restul lotului interul stânga Branislav Angelovski. Accidentat chiar înainte de meciul de la Zagreb, Angelovski a primit câteva zile de repaus şi ieri a efectuat doar exerciţii separat de restul lotului. Cu unele probleme medicale se confruntă şi Alexandru Stamate, el resimţind unele dureri încă din startul meciului de la Zagreb, motiv pentru care a şi evoluat doar în primele minute ale acelei partide.