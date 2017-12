Florin Piersic, Gianina Cărbunariu şi Mirela Oprişor, printre câştigătorii Galei Comediei Româneşti

Florin Piersic, Gianina Cărbunariu, Marius Florea Vizante, Antoaneta Zaharia şi Mirela Oprişor se numără printre câştigătorii Galei Comediei Româneşti, organizată în cadrul celei de-a XII-a ediţii a Festivalului Comediei Româneşti - festCO. Gala Comediei Româneşti a fost organizată duminică seară, la Sala "Radu Beligan" a Teatrului de Comedie din Bucureşti. La eveniment au fost decernate premiile Festivalului Comediei Românești - festCO, ediţia a XII-a, şi ale Concursului de Comedie Românească, ediţia a IX-a. Având loc de Ziua Internaţională a Copiilor, cei care au înmânat premiile la eveniment au fost copiii actorilor din Teatrul de Comedie. Anul acesta Festivalul Comediei Româneşti - festCO a acordat următoarele premii: premiul de excelenţă "Radu Beligan" actorului Florin Piersic şi premiul pentru eveniment teatral spectacolului "Lecţia de violoncel", în care joacă Radu Beligan. La secţiunea oficială, selecţioner festCO 2014 a fost Ileana Lucaciu, iar juriul a fost alcătuit din Ana Ciontea, Cristina Modreanu, Gheorghe Visu, József Bartha şi AtillaVizauer. Astfel, marele premiu al juriului a fost acordat spectacolului "Ce nemaipomenită aiureală!", de Eugène Ionesco, în regia lui Silviu Purcărete, montat la Teatrul Naţional Cluj-Napoca. În ceea ce priveşte premiul pentru cel mai bun spectacol, acesta a fost acordat spectacolului "O... ladă", creaţie colectivă după Ion Creangă, în regia lui Alexandru Dabija, montat la Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ. Gianina Cărbunariu a primit premiul pentru cea mai bună regie, pentru spectacolul "Solitaritate", montat la Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu. La categoria "cel mai bun actor în rol principal", premiul a fost câştigat de Marius Florea Vizante, pentru rolul Petrică din spectacolul "Acasă la tata", de Mimi Brănescu, în regia lui Vlad Massaci, montat la Teatrul de Comedie, iar la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal", premiul a fost câştigat de Antoaneta Zaharia, pentru rolul Dacia din spectacolul "Titanic Vals", de Tudor Muşatescu, în regia lui Alexandru Dabija, montat la Teatrul Odeon. În ceea ce priveşte premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, acesta a fost câştigat de Ionuţ Caras, pentru rolurile Zmeul şi Baba Anica din spectacolul "Sânziana şi Pepelea", de Vasile Alecsandri, în regia lui Alexandru Dabija, montat la Teatrul Naţional Cluj-Napoca, iar premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundat i-a revenuit Mirelei Oprişor, pentru rolul Mia din spectacolul "Acasă la tata", montat la Teatrul de Comedie. Premiul pentru cel mai bun decor l-a obţinut Andu Dumitrescu, pentru decorul spectacolului "Solitaritate", în regia Gianinei Cărbunariu, montat la Teatrul Naţional "Radu Stanca", iar premiul special pentru muzică le-a revenit Adei Milea şi Ancăi Hanu, pentru muzica spectacolului "Sânziana şi Pepelea", de Vasile Alecsandri, în regia lui Alexandru Dabija, de la Teatrul Naţional Cluj-Napoca. La secţiunea Teatre independente, juriul festCO 2014 a fost alcătuit din Alexandru Berceanu, Vladimir Anton şi Eugen Gyemant. Astfel, premiul special al juriului i-a revenit spectacolului "Freak Show", one man show cu Florin Piersic Jr., premiul pentru cel mai bun spectacol a fost câştigat de "Zic-Zac", de Andreea Gavriliu şi Ştefan Lupu, în regia Andreei Gavriliu, montat la Godot Cafe-Teatru, iar premiul "Noi la Sala Nouă" a fost câştigat de spectacolul "Fisura", de Flavius Lucăcel, în regia lui Victor Olăhuţ. În ceea ce priveşte juriul Concursului de Comedie Românească - dramarturgie, acesta a fost alcătuit din Adrian Lustig, Dragoş Huluba şi Alexandru Mâzgăreanu. Astfel, premiul I a fost câştigat de "Urangutanul", de Marian Popescu, "Câinele", de Mona Radu a câştigat premiul al II-lea, iar "La vita e bella", de Radu F. Alexandru, a obţinut premiul al III-lea. De asemenea, "Aer curat", de Vera Ion, a obţinut o menţiune specială. Ediţia din acest an a Festivalului Comediei Româneşti - festCO s-a desfăşurat în perioada 24 mai - 1 iunie. Festivalul Comediei Româneşti - festCO a fost înfiinţat în 2003, la iniţiativa directorului Teatrului de Comedie, actorul George Mihăiţă. festCO are ca scop promovarea dramaturgiei româneşti şi a celor mai bune spectacole care au la bază texte de comedie românească. Cele 11 ediţii desfăşurate până în prezent au reunit trupe de teatru din ţară şi din străinătate, atât teatre de stat, cât şi companii independente.