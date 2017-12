Floyd Mayweather vrea două milioane de dolari pentru a-şi “trăda” fiul

Tatăl pugilistul Floyd Mayweather a solicitat două milioane de dolari americanului Oscar de la Hoya, campion mondial la categoria mijlocie, versiunea WBC, pentru a-l antrena în vederea meciului cu fiul său, Floyd Mayweather Jr., prevăzut la 5 mai, la Las Vegas, a anunţat cotidianul “USA Today”. “Nu sînt interesat de oferta ce mi-a fost făcută, de 500.000 de dolari, plus un bonus de 500.000 în cazul victoriei lui Oscar. Dacă sînt dispuşi să-mi ofere un milion pentru pregătire şi un altul după victorie, atunci am putea discuta”, a spus Mayweather Sr. Potrivit site-ului de internet al cotidianului, membri ai anturajului lui De la Hoya au negat că pugilistul se află în căutarea unui alt antrenor decît Mayweather tatăl, care l-a pregătit din 2001, după ce şi-a asistat fiul la începuturile carierei. Floyd Mayweather tatăl susţine că De La Hoya poate cîştiga meciul cu fiul său doar avându-l pe el ca antrenor şi învăţînd secretele lui Floyd Jr. “Oscar poate şi va cîştiga, însă doar cu mine în colţul său. Alonja nu are nicio legătură. Floyd poate învinge pugilişti mult mai mari ca el, dar ştiu exact ce trebuie să facă Oscar pentru a-l învinge pe Little Floyd“, a spus Mayweather Sr. De la Hoya (33 de ani, 38 victorii, 4 înfrîngeri) a fost campion la şase categorii diferite, Mayweather (29 de ani, 37 victorii, nicio înfrîngere) este campion la patru categorii. Campion WBC la categoria semimijlocie în noiembrie, la Las Vegas, Mayweather va urca o categorie cu ocazia acestui meci.