"Foarte puţini colecţionari constănţeni aleg ca tematică aviaţia românească"

Muzeul de Artă din Constanţa a găzduit, în perioada 27 - 30 iulie, expoziţia filatelică cu tema aviatică "Aeromfila 2006". Într-un interviu acordat cotidianului "Telegraf", Leonard Paşcanu, preşedinte al Federaţiei Filatelice Române şi membru al Academiei Filatelice Europene, a vorbit despre această manifestare, precum şi despre exponatele prezentate în cea de-a XXII-a ediţie a evenimentului.

Reporter: Ce reprezintă, de fapt, expoziţia "Aeromfila"?

Leonard Paşcanu: "Aeromfila" este una din cele mai longevive expoziţii filatelice din România. Prima ediţie a acestei manifestări a avut loc în anul 1970 şi a fost prezentată în holul central al aeroportului "Băneasa". Organizată de filateliştii Alexandru Danielopol şi Alexandru Bartoc, această primă expoziţie filatelică a aniversat împlinirea a 50 de ani de la înfiinţarea Companiei Franco-Române de Navigaţie Aeriană de către bancherul român Aristide Blank, care a contribuit cu partea financiară la acest proiect, partea franceză aducînd piloţii şi aparatele de zbor. Acum, în saloanele Muzeului de Artă din Constanţa, inaugurăm cea de a XXII-a ediţie a expoziţiilor filatelice "Aeromfila", dedicată în principal centenarului zborului lui Traian Vuia. La această importantă aniversare prevăzută în calendarul UNESCO şi în Hotărîrea de Guvern privind manifestaţiile omagiale Traian Vuia, Federaţia Filatelică Română, prin Comisia de Aerofilatelie, reuneşte cele mai valoroase colecţii filatelice naţionale, la care s-au adăugat cîteva colecţii de top din străinătate. Această expoziţie filatelică se doreşte a fi un respectuos omagiu adus de mişcarea filatelică din România aeronauticii româneşti şi personalităţilor sale - Traian Vuia, Ion Romanescu şi Alexandru Papană.

Rep.: Care sînt oraşele în care a poposit, în cei 22 de ani, expoziţia "Aeromfila"?

L. P.: Cum spuneam, prima expoziţie a fost organizată în anul 1970, în Bucureşti, la aeroportul "Băneasa". De-a lungul timpului, am încercat să organizăm această expoziţie în mai multe oraşe ale ţării, în funcţie de evenimentul marcat. În anul 1982, expoziţia a fost prezentată la Orăştie, unde am marcat centenarul naşterii lui Aurel Vlaicu - pionier al aviaţiei româneşti şi mondiale, în 1984, la Braşov, cînd am sărbătorit 50 de ani de la înfiinţarea primului aeroclub braşovean şi 75 de ani de cînd Aurel Vlaicu a prezentat primul model al maşinii de zburat, cu care a efectuat cîteva zboruri. Lista oraşelor în care am poposit cu manifestarea "Aeromfila" continuă cu Craiova (1986), Tîrgu Mureş (1987), Ploieşti (1988), Sibiu (1989), Iaşi (1990), Timişoara (1991), Bacău (1993) şi acum, 2006, Constanţa.

Rep.: Cum a prezentat filatelia românească personalitatea aviatorului Traian Vuia?

L. P.: Considerăm că noi, filateliştii, prin activităţile şi manifestările pe care le organizăm, putem contribui eficient la afirmarea adevărului în ierarhia valorilor atît la noi, cît şi peste hotare. De-a lungul anilor, au fost emise numeroase materiale filatelice atestînd meritele românului Traian Vuia. Silueta avioanelor "Vuia I" şi "Vuia II", portretul marelui inventator, au fost reproduse pe mărci, coliţe, cărţi poştale, întreguri poştale, ştampile. În anul 1981, s-a efectuat un zbor omagial în jurul lumii, fiind primul zbor aeropoştal de acest gen, care a marcat în ţară şi în străinătate realizările şi personalitatea lui Traian Vuia. Ne dorim ca toate manifestările prilejuite de "Aeromfila 2006" să constituie micul omagiu adus românului Traian Vuia, celui care, prin maşina sa de zbor - avionul, a răsplătit din plin toate visurile, străduinţele şi încercările (chiar cu jertfe) de secole ale omenirii de a se desprinde de la sol cu aparate mai grele decît aerul, să cucerească văzduhul.

Rep.: La ediţia din acest an a "Aeromfila" marcaţi şi 70 de ani de la cucerirea din anul 1936, din Miami, a campionatului de acrobaţie aeriană a celor două Americi de către pilotul Alexandru Papană. Ce ne puteţi spune despre acest moment?

L. P.: Realizările polisportivului Alexandru Papană au fost deosebite, numele său fiind consacrat, pe plan internaţional, fotografia sa putînd fi văzută pretutindeni, pe primele pagini ale presei din acea vreme. La 13 decembrie 1936, acesta cîştiga cursa Miami - Havana, devenind campion al celor două Americi, la acrobaţie aeriană. În 1980, Cercul Filatelic "Aeronautica" Bucureşti a organizat prima expoziţie "In memoriam". Una dintre ştampile reprezintă avionul "Bucker Jungmeister", cu care Alexandru Papană a cucerit lumea acrobaţiei aeriene, în anul 1936, iar plicul are ca ilustraţie momentul îmbarcării aceluiaşi avion (cu aripile demontate), la Frankfurt pe Main, pentru a fi transportat în America, la Lackehurst. Menţionez că polisportivul a avut de învins greutăţi tehnice şi materiale deosebite, reuşind să înregistreze o premieră mondială, transportarea unui avion în interiorul unui alt aparat de zbor. La fel de emoţionant este faptul că însuşi Alexandru Papană a încercat să apeleze la aerofilatelie, pentru a-şi realiza visul, un raid între America şi Europa, mai exact între New York şi Bucureşti. Pentru o completare a fondurilor necesare raidului propus să-l efectueze în 1938, a anunţat că pentru suma de un dolar va transporta, cu ocazia primului raid New York - Bucureşti, un plic aerofilatelic. Plicurile pregătite în acest scop purtau pe diagonală tricolorul românesc şi ca ilustraţie, avionul numit "Alba Iulia - 1918" şi erau francate cu mărci SUA, de cinci cenţi.

Rep.: De ce aţi organizat ediţia din acest an a expoziţiei "Aeromfila" la Constanţa?

L. P.: Este pentru prima dată cînd poposim cu această manifestare la Constanţa şi sperăm ca interesul pentru aerofilatelie şi istoria aviaţiei române să se deschidă şi în rîndul colecţionarilor de filatelie din acest oraş. Constănţenii ar trebui să profite de faptul că, în Dobrogea, există o istorie în ceea ce priveşte aviatorii şi aviaţia. Un exemplu elocvent în acest sens este faptul că, în 1911, Ion Romanescu construieşte un planor demontabil, cu care face lansări reuşite de pe faleza staţiunii Movila (Eforie Sud), acestea fiind primele zboruri din Dobrogea cu un aparat mai greu decît aerul. Filateliştii constănţeni au editat, în 1992 şi 1995, două plicuri cu ştampilă specială, dedicate hidroaviaţiei. De asemenea, Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii - Filiala Constanţa, în colaborare cu Asociaţia Filatelică "Tomis" a editat, în anul 2000, o carte poştală cu ştampila specială "75 de ani de la zborul primului hidroavion românesc". Din punct de vedere aerofilatelic, Aeroportul Internaţional Constanţa este ilustrat prin numeroase plicuri şi ştampile. Cu toate acestea, colecţionarii constănţeni se axează pe mărci poştale sau timbre ce ilustrează portul sau staţiunea Mamaia, foarte puţini din aceştia alegînd ca tematică aviaţia românească.