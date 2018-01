Focar de toxiinfecţie alimentară într-un magazin din Piaţa Griviţei

Inspectorii Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor au primit o sesizare din partea unei persoane care a cumpărat produse alimentare de la un magazin din Piaţa Griviţei care nu aveau etichete în limba română, ci doar în bulgară. Ieri după-amiază, o echipă de control a OPC a mers la magazinul SC Bol-Kismet SRL din Constanţa pentru a verifica veridicitatea plîngerii. Inspectorii au avut un şoc, deoarece în magazinul deschis de doar două zile, mirosea îngrozitor, iar carnea expusă în galantare era mucegăită sau expirată. Chiar dacă cele peste 100 de kilograme de produse din carne ar fi trebuit ţinute la o temperatură foarte scăzută, lăzile frigorifice nu funcţionau. Mai mult decît atît, alimentele care ar fi trebuit să fie congelate erau expuse decongelate. Magazinul a fost deschis în urmă cu trei zile şi este specializat în comercializarea produselor din carne, aduse din Bulgaria. Deşi legea spune că orice produs importat trebuie să conţină etichete şi în limba română, la aceste alimente, ele lipseau şi unde erau aplicate mascau termenul de valabilitate expirat. “Sub eticheta în limba română se află eticheta în bulgară. Pe cea în română este trecută ca dată de expirare 12 iunie, pe cea în bulgară, 10 iunie”, a declarat inspectorul OPC, Claudia Ursache. Aceasta a descoperit că şi restul produselor expuse în magazin aveau termenul de garanţie expirat. “Am găsit carne care a expirat de pe 6 iunie. Există deficienţe de etichetare în limba română, deficienţe la congelarea produselor. Sancţiunile vor ajunge la zeci de milioane de lei”, a continuat Ursache. În timp ce inspectorii OJPC efectuau controlul, o femeie a reclamat că, în urmă cu o zi, a cumpărat din magazin carne de mici expirată. “Carnea mirosea îngrozitor, era vînătă. Am crezut că mi se pare şi am mîncat mici, însă copilului meu de patru ani i s-a făcut rău. Am mers la spital şi mi s-a spus că a făcut o toxiinfecţie alimentară”, a spus Ghiulsen Miran. Inspectorii OJPC au încercat să ia legătura cu patronul magazinului alimentar, însă cele două vînzătoare au spus că nu ştiu ce număr de telefon are acesta, deoarece au fost angajate cu trei zile înainte şi nu l-au cunoscut personal, ci doar pe prietenul lui.