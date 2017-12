Fonduri comunitare pentru fermieri, cel mai devreme în martie 2008

Şefii Departamentelor de Agricultură ale PSD din Eurozona II (judeţele Buzău, Brăila, Tulcea, Vrancea şi Constanţa) au participat sîmbătă, la Mamaia, la o întîlnire la care au fost invitaţi şi reprezentanţii Asociaţiei producătorilor de plante oleaginoase şi cerealiere. ”Sînt o multitudine de probleme cu care se confruntă producătorii agricoli şi de aceea am organizat această întîlnire. De departe însă, cea mai mare problemă este lipsa resurselor financiare. Din cauza faptului că Agenţia de Plăţi şi Investiţii în Agricultură (APIA) nu şi-a făcut temele la timp, producătorii nu pot beneficia de plăţile unice pe unitatea de suprafaţă şi nici de celelalte fonduri europene de dezvoltare rurală. La această oră, producătorii agricoli sînt complet uitaţi şi folosiţi doar pe post de unealtă electorală. Cu alte cuvinte, agricultura din România este o Cenuşăreasă, fapt care se reflectă în produsele din supermarketuri. Mîncăm în proporţie de peste 80% din import. Am început să importăm grîu din ianuarie 2006 şi, judecînd după suprafeţele care au fost semănate în toamnă, vom importa şi în 2008. În cadrul întîlnirii de astăzi am hotărît că trebuie să abordăm problema deşertificării, a modernizării sistemelor de irigaţii şi a programului de împăduriri”, a declarat preşedintele Departamentului pentru Agricultură şi Dezvoltare Durabilă al PSD Constanţa, Dumitru Manole. La rîndul său, preşedintele Departamentului de Agricultură, Silvicultură şi Politică Rurală al PSD, Ovidiu Natea, a spus că fermierii români vor beneficia de fonduri comunitare cel mai devreme în martie 2008, din cauza incompetenţei celor care au elaborat Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală: ”Ministerul Agriculturii, care a elaborat acest program şi l-a trimis luna trecută la Bruxelles, a comis o sumedenie de greşeli privind politica practicată în domeniul în UE, fapt pentru care Comisia Europeană l-a respins. Continuînd în această manieră, industria alimentară autohtonă este ameninţată să rămînă fără materii prime româneşti. Aceeaşi politică inconsecventă continuă de doi ani, cu toate că PSD, prin Departamentul de Agricultură, a atras atenţia în nenumărate rînduri asupra gravelor greşeli comise de conducerea Ministerului Agriculturii, generînd numeroase crize în domeniul achiziţionării, depozitării şi comercializării cerealelor”. El a adăugat că mai multe asociaţii de fermieri din 14 judeţe au protestat la Cluj pentru a-şi arăta nemulţumirea faţă de politica Guvernului privind acordarea subvenţiilor restante din 2006 şi faţă de lipsa unei strategii post-aderare, de sprijinire a producătorilor agricoli. ”Deşi guvernanţii au sărbătorit cu mare fast aderarea României la UE, se omite, cu bună ştiinţă, faptul că va exista un număr mare de agricultori care nu vor beneficia de fonduri europene şi care înregistrează venituri din ce în ce mai mici, în timp ce taxele şi impozitele cresc”, a mai spus preşedintele Departamentului de Agricultură, Silvicultură şi Politică Rurală al PSD.