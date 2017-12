Foo Fighters va susţine un concert pe un vas de croazieră

Trupa americană Foo Fighters va susţine un concert special pe un vas de croazieră ancorat la New York, pe râul Hudson, înainte de gala Super Bowl 2014. Trupa americană va susţine acest concert inedit pe 1 februarie, cu o zi înainte de finala campionatului de fotbal american. Grupul Foo Fighters, alături de invitatul său special, Zac Brown Band, va cânta pe platforma acelui vas de croazieră ce va fi ancorat în faţa hotelului Bud Light, unde vor fi cazate numeroase vedete care vor participa la concertele şi petrecerile organizate în acel weekend. Grupul hip-hop The Roots va cânta pe acelaşi vas de croazieră, alături de Run D.M.C. şi Busta Rhymes, pe 30 ianuarie. Pe acelaşi vas va susţine un concert şi trupa de rock alternativ Imagine Dragons. Acel weekend de petreceri se va încheia cu gala Super Bowl, pe 2 februarie, la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey. Bruno Mars va susţine un concert în pauza finalei.