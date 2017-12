Fostă şefă a DIICOT, în dublu rol: avocat și inculpat în fața aceluiași judecător

Alina Bica, fostă șefă al DIICOT, a fost marți avocat și inculpat în fața aceluiași judecător, după ce a reprezentat doi suspecți într-un proces, iar apoi s-a prezentat în fața magistratului în propriul dosar în care este acuzată de abuz în serviciu. "Trebuie să îmi câștig existența, nu am ce face. Este o experiență nouă, încerc să mă adaptez la ea. Îmi place meseria de avocat. Dacă știam cum este meseria de avocat aș fi încercat mai demult", a declarat Alina Bica la ieșirea de la instanță. Fosta şefă a DIICOT este avocat în dosarul primarului din Brașov, George Scripcaru, cauză în care îi apără pe Niculina Radu, angajată a primăriei Brașov, și pe omul de afaceri Călin Pop. Ulterior, după terminarea procesului, Alina Bica a revenit în sala de judecată, de această dată la un nou termen în dosarul ANRP în care este judecată pentru abuz în serviciu, alături de Dorin și Alin Cocoș, Sergiu Diacomatu și Gheorghe Stelian. În fața aceluiași magistrat, Bica a cerut revocarea controlului judiciar. "Vă rog să aveți în vedere că nimic din ce am afirmat de la început și până acum nu s-a schimbat. Reiese și din declarațiile martorilor. Împrejurarea cu clarificarea CCR pentru mine este un beneficiu. Întotdeauna am întrebat de ce modul în care eu am înțeles respectarea unui lucru nu mai este conformă după atâta timp", a spus fostul șef al DIICOT în fața instanței. Următorul termen a fost stailit pentru data de 19 septembrie, atunci când va avea loc audierea mai multor martori. Instanța a rămas în pronunțare pe cererile inculpaților de ridicare a măsurilor preventive.