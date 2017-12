Foştii stelişti vor să răpună Steaua

Chiar dacă Iacob sau Ninu nu mai fac parte din lotul Viitorului, în rândul grupării constănţene FC Viitorul au mai rămas zece jucători care au fost la un moment dat în curtea Stelei: Nicolae Dică (32 ani, patru goluri în acest sezon), Andrei Vâtcă (30 ani), Vasilică Cristocea (32 ani), Florin Bejan (fundaş central, 21 ani, un gol în acest sezon), Marius Albu (atacant, 21 ani), Alexandru Lazăr (mijlocaş ofensiv, 21 ani), Gabriel Iancu (mijlocaş ofensiv, 18 ani, şase goluri în acest sezon), Vlad Rusu (atacant, 22 ani, un gol în acest sezon), Alin Toşca (fundaş stânga, 22 ani) şi Mihai Onicaş (mijlocaş central, 22 ani). Pentru ei, partida de duminică, de la Constanţa, dintre Viitorul şi Steaua, programată de la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 1), pe Stadionul “Farul”, va reprezenta o provocare.

„Chiar dacă unii au fost la Steaua, nu au fost crescuţi de ei. Cei mai mulţi dintre jucătorii care au ajuns acolo au fost crescuţi de altcineva şi unii nu au făcut faţă rigorilor de acolo. Este un argument în plus pentru ei de a demonstra că puteau să facă faţă acolo, dar din anumite circumstanţe nu au rămas la Steaua. Vor fi destul de concentraţi la meci şi decişi să demonstreze că reprezintă un club care are ideile lui, gândurile lui şi orice rezultat bun este numai în favoarea lor ca fotbalişti”, este de părere preşedintele Viitorului, Paul Peniu.

VOR UN FINAL DE AN PERFECT. Deşi în ultimele şase etape din acest an FC Viitorul Constanţa va întâlni pe Steaua, Dinamo şi Chiajna, toate pe teren propriu, iar în deplasare pe FC Braşov, Astra şi Severin, echipa constănţeană se gândeşte doar la victorie în fiecare meci. „Nu vom trage o linie după meciul de la Severin. Am luat în calcul şi cele trei meciuri din retur care vor avea loc în acest an, cu Braşov, Chiajna şi Astra. Ne-am făcut calendarul şi sperăm ca atunci când vom trage linie să fim pe un loc onorabil pentru o echipă tânără cum suntem. În fotbal trebuie să pleci de la premiza că se poate orice. Nu are rost să îţi faci planuri că ciupeşti un punct. Vrem ca până în perioada de vacanţă să fim pe un loc care să ne ofere un moral bun pentru viitor. Vrem să fim unde merităm să fim, iar personal îmi doresc 18 puncte în cele şase partide”, spune mai în glumă, mai în serios, preşedintele Viitorului.

S-AU PUS ÎN VÂNZARE BILETELE. Pentru meciul cu Steaua, FC Viitorul a scos în vânzare bilete, care pot fi comercializate astfel - astăzi: orele 12.00-17.00, de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, tribuna oficială), sâmbătă: orele 10.00-16.00, de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, tribuna oficială), duminică: orele 10.30-22.30, de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, tribuna oficială); orele 18.00-22.30, de la Stadionul “Farul” (Str. Ion Andreescu). Preţul biletelor este de 40 de lei (tribuna I), 25 de lei (tribuna a II-a) şi 15 lei (peluze).

„Îi aşteptăm pe constănţeni la un spectacol frumos în cele două meciuri cu Steaua şi Dinamo, cele mai galonate formaţii din România. Sunt meciuri de tradiţie pentru constănţeni. Erau un spectacol astfel de partide atunci când Farul reuşea să ţină piept celor mari”, a declarat Peniu.