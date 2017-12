Fostul ministru al Internelor Cristian David, audiat la ÎCCJ

Fostul ministru al Internelor Cristian David a fost audiat, marţi, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în dosarul în care este judecat pentru că ar fi primit 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul de Buzău în favoarea unei persoane care revendica un teren.

La aproape nouă luni de când dosarul în care este inculpat pentru luare de mită a fost trimis la ÎCCJ, fostul ministru Cristian David a fost citat, marţi, pentru a da o declaraţie în apărarea sa. Acestea este acuzat că ar fi primit 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul de atunci al judeţului Buzău, Cristinel Bîgiu, în vederea stabilirii dreptului de proprietate în cazul unui teren de 15 hectare din municipiu, de către Comisia Judeţeană Buzău pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. Cristian David a susţinut, marţi, în faţa instanţei că "rechizitoriul DNA nu este bazat pe fapte, ci pe interpretări şi că acuzaţiile nu sunt susţinute de probe".

"Nu se ia în considerare faptul că denunţătorul Adrian Mladin (n.r. fostul primar din Jilava) a făcut denunţul după condamnare", s-a plâns David.

Adrian Mladin, fostul primar al localităţii Jilava, este condamnat în faza de fond, într-un alt dosar, la şapte ani de închisoare. Dosarul acestuia este pe rol la Curtea Supremă.

"Nu am avut nicio legătură directă sau indirectă cu Adrian Mladin. Nu am făcut niciun fel de intervenţii pentru Mladin la prefectul din Buzău sau autorităţile locale. Nu am avut nicio implicare în procedurile de retrocedare. Nu am pretins nimănui nimic, nicio sumă de bani care să aibă legătură cu aceste retrocedări şi nu am primit nimic.", a spus David.

Fostul ministru a făcut precizări despre Valeriu Roger Niţescu, fostul său şef de cabinet, care era în relaţii de amiciţie cu Mladin.

"Arăt că în calitate de prieten şi şef al lui Niţescu, i-am atras atenţia că afişează o opulenţă nepotrivită în raport cu funcţia pe care o deţine. Am aflat, împreună cu alţi colegi, că a vândut nişte terenuri. Discuţiile erau colegiale, nu aveau caracter instigativ.<<Uite cu ce maşină vine Niţescu la muncă!>>, erau discuţiile. Am avut o discuţie cu el şi mi-a spus despre relaţiile sale financiare cu Mladin. M-a asigurat că toate tranzacţiile cu terenuri ce-i uneau erau legale", a explicat David.

Fostul ministru al Internelor a susţinut că Niţescu l-a vizitat acasă, cu probleme de serviciu sau politice.

"Judecător: Este posibil ca în perioada în care Niţescu spune că v-ar fi vizitat şi v-ar fi dat banii să fi venit acasă la dumneavoastră? C.David: Este posibil ca Niţescu să mă fi vizitat la domiciliu în perioada reţinută în rechizitoriu. Nu-mi aduc aminte ca menajera să-mi fi spus că m-ar fi vizitat cineva. Nu-mi amintesc ca în aceea perioadă Niţescu să-mi fi spus că mi-a făcut o vizită, dar nu m-a întâlnit.(...) Nu am nicio explicaţie de ce Niţescu mă indică pe mine ca şi destinatar al sumei de 500.000 de euro, deoarece relaţiile mele cu el erau bune şi l-am ajutat în carieră. "

Cristian David a arătat că, în calitate de ministru al Internelor, nu avea competenţe directe în procedura de retrocedare.

"Nu am pretins şi nu am primit nimic, niciun folos material, nici de la Niţescu, nici de la Mladin", a ţinut să precizeze David. Fostul ministru a arătat că nu a purtat nicio discuţie cu Cristinel Bîgiu, privind o retrocedare de terenuri.

"Discuţii în partid, privind numirea mea în funcţia de ministru, au fost purtate cu 24 sau 48 de ore înainte", a spus David.

Fostul ministru a fost arestat preventiv în acest dosar între 22 ianuarie şi 20 martie. În acelaşi caz, mai sunt judecaţi Cristinel Bîgiu, prefect al judeţului Buzău, pentru spălarea banilor şi Valeriu Roger Niţescu, şeful de cabinet al lui David, acuzat de trafic de influenţă, spălarea banilor şi complicitate la luare de mită. În acelaşi dosar, anchetatorii l-au trimis în judecată şi pe Gheorghe Doloiu pentru spălarea banilor.