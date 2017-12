Fostul primar penelist al comunei Cumpăna, beat la volan

Sesizaţi de un cetăţean că fostul primar al comunei Cumpăna, Stelian Ţuiu, ar fi sub influenţa băuturilor alcoolice la volanul autoturismului personal, poliţiştii din localitate l-au urmărit şi l-au oprit în trafic. Pentru că şoferul a refuzat să sufle în fiolă, poliţiştii l-au adus la Spitalul Judeţean de Urgenţă pentru recoltarea probelor biologice de sînge. Stelian Ţuiu a fost primarul comunei Cumpăna în perioada 1996 – 2000, fiind candidat din partea PNL. Obişnuit să facă teatru pe scena politică, primarul nu s-a dezis nici în faţa cadrelor medicale şi a pacienţilor care aşteptau pe holurile spitalului pentru analize. Gesticulînd şi clătinîndu-se, Stelian Ţuiu susţinea sus şi tare că el nu a consumat băuturi alcoolice, fapt ce va fi stabilit, spunea el, şi de cadrele medicale. “Pai să vedeţi ce vor spune medicii, nu organul ăsta de lîngă mine. El să vă spună de unde m-a luat: eram în faţa casei mele”, a declarat Stelian Ţuiu. Şeful Postului de Poliţie Cumpăna, agent şef Aurelian Coliş a povestit că după ce a adresat diverse injurii vecinului să, Stelian Ţuiu s-a urcat în maşină şi a demarat în trombă. “L-am văzut ieşind din garaj. Circula cu viteză şi fără să ţină cont de pietoni sau de ceilalţi participanţi la trafic. După circa 100 metri, am pus în funcţiune semnalele acustice şi luminoase şi am reuşit să-l oprim. Pentru că mirosea foarte tare a alcool, i-am solicitat să sufle în fiolă. A refuzat, motiv pentru care l-am adus la spital. Potrivit legii, i se vor recolta două probe la interval de o oră”, a explicat agentul şef Aurelian Coliş.