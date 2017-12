Frământări

După adoptarea bugetului de stat, născut cu forcepsul, dacă aţi auzit de acest instrument ginecologic, dar şi după ce se va încheia epopeea inventării unor noi impozite, căci acest buget rămâne ca o gaură neagră pentru banii contribuabililor români, urmează sezonul congreselor de partid şi al “plenarelor”, ca să folosesc un termen din limba de lemn de pe vremea comunismului. Frământările s-au făcut deja simţite în toate cele trei mari partide din România.

Situaţia cea mai volatilă pare să fie în PSD, deoarece există câţiva lideri importanţi care şi-au anunţat intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte, la concurenţă cu Mircea Geoană. Cel mai înverşunat adversar al actualului preşedinte social-democrat este Miron Mitrea, pe care Geoană şi Vanghelie l-au acuzat că vrea să întoarcă din nou PSD-ul cu faţa spre PD-L. Adrian Năstase, deşi potenţial candidat, la rândul său, a fost mult mai rezervat în declaraţii, căci e mai diplomat din fire, dar beneficiază de sprijinul discret al lui Ion Iliescu. Unele voci susţin că până şi Sorin Oprescu ar fi dispus să revină în partid, dacă şi-ar găsi susţinători pentru aceeaşi candidatură. Însă chalengerul cel mai elegant al lui Mircea Geoană rămâne Cristian Diaconescu, cel despre care Mitrea susţine că ezită să candideze, deoarece s-ar face mari presiuni asupra sa. Din partea cui ar veni asemenea presiuni şi în ce pot consta ele? Din partea lui Hrebenciuc şi Vanghelie, care îl susţin în continuare pe Geoană?!? Nu ştiu…

Atât cât cunosc eu acum situaţia din PSD, problema acestui partid este, aşa cum a scris toată presa, că are prea mulţi poli de putere. Mie, unul, de pildă, îmi place Liviu Dragnea, alt posibil candidat! Aş vea să adaug un singur lucru. Am uitat să trec pe lista potenţialilor candidaţi şi numele lui Adrian Severin, care rămâne un lider remarcabil, chiar dacă este europarlamentar, dar nu ştiu dacă şi-a făcut publice intenţiile. În schimb, am văzut că s-a amestecat în lupta internă din partid, prin intermediul Institului de Studii Social-Democrate (ISSD), atacându-l pe Mircea Geoană, dar nu înţeleg de partea cui se află el. Singura presupunere pe care o pot face deocamdată este că, dacă Diaconescu ar renunţa la candidatură, indiferent de motive, bătălia finală se va da între Năstase şi Geoană. (Va urma.)