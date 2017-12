Frământările pieţei bursiere din România, în atenţia Financial Times

„România îşi pune speranţele în programul de privatizare, esenţial pentru diversificarea ofertei şi a lichidităţilor pe bursă, dar atractivitatea pieţei de capital depinde mai mult decât orice de eliberarea economiei de capriciile politicienilor”, potrivit analiştilor citaţi de Financial Times. Dragoş Valentin Neaşcu, director general al Erste Asset Management în Bucureşti, consideră că pentru moment însă, interesul investitorilor străini pentru România rămâne scăzut, deoarece ţara se află în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Mai mult, deoarece România este apropiată şi are legături strânse cu Grecia, se naşte întrebarea \"ce se va întâmpla dacă Grecia iese din zona euro?\". FT spune însă să nu toate problemele României provin din exterior. Andras Szalkai, manager de fonduri pe pieţele emergente la Raiffeisen Capital Management, arată că toate conflictele politice au dus la stagnarea programului de reforme convenit cu FMI, inclusiv a unor privatizări, iar leul s-a depreciat cu 5,3% în acest an, iar în iulie a atins un minim record. Speranţa este acum că alegerile generale din 9 decembrie vor avea un rezultat clar, iar programul de privatizare va fi reluat. Între timp, este prevăzută listarea secundară a Fondului Proprietatea la Varşovia. (A.M.)